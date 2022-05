La Liga Portugal lança ‘Football Thinking Summit’ com Thiago Pinto e Rui Costa

Liga Espanhola Portugalentidade responsável pela organização do torneio de futebol profissional português, vai acolher a edição inaugural do “Pensamento de futebolDe 18 a 20 de novembro, na Superbock Arena, no Porto, o evento pretende ser uma das cimeiras mais seguidas do futebol europeu.

o Pensamento de futebol, um projeto europeu líder, que visa discutir a indústria do futebol profissional e contará com palestrantes de renome internacional. O evento visa explorar os aspectos comerciais e comerciais do futebol, numa oportunidade única de estreitar relações com patrocinadores, parceiros, stakeholders, convidados internacionais e também com clubes desportivos e grandes organizações profissionais do futebol. Com maior foco em tecnologia, inovação, entretenimento e comunicação, o Thinking Football Summit visa agregar aos fãs de futebol, estudantes, empresas e profissionais.

Muitos convidados orgulhosos estarão presentes: haverá o Presidente da Liga Espanhola Javier TebasPresidente do Benfica Roy Costagerente geral da Roma Thiago PintoLuis Vicente (CEO da Apex Capitale e Empreendedor), Luís Campos (consultor de futebol internacional e ex-AS Monaco e diretor esportivo do LOSC Lille), Abel Ferreira (Treinador do Palmeiras e bicampeão da Libertadores), Marcos Motta (Advogados do Esporte ) Para além dos principais representantes da FIFA, ECA, LaLiga, Valencia CF, NBA Europe, Football Association, Tottenham, Wolves, European Leagues Association, Stellar Group, Sporting Clube de Portugal, Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica

O Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, orgulha-se de anunciar este evento. “O Football Thinking Summit será um evento esportivo único e significativo em solo europeu antes da Copa do Mundo no Catar. Pensar e discutir o setor, bem como todas as áreas que nele têm impacto: o aspecto fundamental, a estrutura e a missão planeada – é a verdadeira missão da Liga Portugal. Os desafios pela frente são enormes. O momento é propício para o desenvolvimento contínuo e o futebol profissional precisa se preparar para o futuro. Dentro e fora do campo. E fora de campo, desta vez, a qualidade dos temas e palestrantes nos permitirá vivenciar um evento revolucionário, que certamente enriquecerá a todos.”