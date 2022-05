Isso aconteceu em seu retorno à Itália

De volta à sua terra natal, Clemente Russo, após ser eliminado da L’isola dei Famosi, o atleta desabotoa sua experiência e declara todo o passado e arrependimentos do reality show nesta aventura. O campeão de boxe explicou o que acha que havia de errado com Honduras. “O que eu tomo depois dessa experiência? Eu trouxe… voltei cheio de emoções. Eu não estava nada… estava basicamente em um jogo de em, e não entendia, ou seja, estava sempre cercado pela dinâmica de jogar e falar. Quando me afastei do jogo e fiz esses três dias de quarentena aqui como uma curva, percebi que não sou um herói nem tão forte quanto eu. Pelo menos naquela ilha. Porque fui para a ilha com a ideia de ganhar corridas, sobreviver e encontrar comida.

Enquanto talvez se eu voltasse lá, voltaria com outra alma, aquela que me excita, para brincar com o coração…E então eu disse que se eu voltasse, sentiria mais sensação e menos força física. E também porque eu tenho uma coisa pra te contar, é sempre… Digo isso pra todo mundo porque muitas vezes a gente não consegue aceitar coisas que são contra nós ou não?! Terminei minha carreira competitiva há nove meses. E então eu posso estar mostrando o que estou perdendo. Eu tinha confundido o estádio com Playa Palapa. Como sou filtrado? Acho que ele misturou competição com jogo. – concluiu Clemente – Então, se eu voltasse, jogaria e me divertiria mais. Sou muito autocrítico, tenho sido assim até agora.”

Depois de revelar quem considera mais forte como jogador, mais estratégico e mais equivocado, Clemente também falou sobre sua forma física após sua experiência em Honduras. Especificamente, o boxeador revelou quantos quilos ele acredita ter perdido durante sua experiência como pária: “Conheço-me bem fisicamente e posso dizer que perdi pelo menos 12 quilos. Sem problemas agora eu vou pegar tudo de voltaMuitas coisas podem ser ditas sobre Clemente Russo, mas certamente ele enfrentou todos os desafios com coragem e perseverança, como um verdadeiro lutador. ” questionando a si mesmo, ele mesmo disse: “Percebi que não sou herói nem forte”.

