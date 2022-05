Na Calábria o festival do vinho continua com “Adegas Abertas”

Catanzaro – vinho, terra, cultura, comida e vinho. Um jogo de pôquer indubitavelmente bem-sucedido, preparado para mover a região vinícola da Calábria de norte a sul da região Para o encontro anual Cantine Aperte 2022. Organizado pelo movimento nacional de Enoturismo no fim de semana na Calábria, este evento está chegando ao fim Do Concours Mondial de Bruxelles que reacendeu o interesse mediático pela produção vitivinícola regional Graças ao trabalho da Região da Calábria e do Departamento de Agricultura, liderado por Gianluca Gallo, em uma estratégia de marketing abrangente vinculada ao território.

“Abrindo adegas – anunciado Pierluigi Assetti, presidente da MTV Calábria – É a Festa do Vinho e da Região, numa união muito forte que agora distingue este evento que permite aos produtores dizer-se aos amantes do vinho e fãs de certa forma, revivendo as adegas e transformando-as em verdadeiros espaços de hospitalidade, cultura, encontro e degustação”.

Quatorze produtores comprometidos com o movimento que vai movimentar Fim de semana programado com visitas às vinhas, momentos de degustação, animação e muito mais, Transformar adegas em postos avançados para contar a história da região e um espaço de socialização e promoção de privilégios gastronômicos na Calábria, em estreita sinergia com os produtores agroalimentares. “A importante dinâmica que Está localizado na área regional ao redor do mundo do vinho que nos permite conhecer as belezas culturais, gastronômicas e paisagísticas das regiões da Calábria – Lembrar Aceti – Relançar e fortalecer nossa atuação nas regiões, enfatizando o desejo de definir a estreita conexão com o contexto produtivo, promovendo uma cultura de qualidade, sustentabilidade ambiental e Respeitando o equilíbrio certo entre inovação e tradição.”

Ao longo dos anos, o movimento do enoturismo cresceu e se consolidou como uma realidade capaz de interceptar a necessidade e o desejo dos produtores de se engajar em um grande setor de enoturismo que na Itália mobiliza milhares de entusiastas e cria atividades induzidas que devem ser direcionadas a favor dos territórios em estreita sinergia com as instituições locais e regionais, apresentando uma “estratégia de Integral nos vê como campeões na mesma agenda para a criação de uma economia sustentável e a história da biodiversidade”.

Hoje e amanhã será possível, através do site mtvcalabria.it, escolher uma adega a visitar E conheça os detalhados programas de animação dos produtores participantes da iniciativa:

Archaeoenological Acroneo di Acri, Girolamo Basile di Belsito, Murace wine in Bivongi, Tenuta Celimarro di Castrovillari, Francesco Malena in Cirò Marina, Marhisa in Drapia, Barone Macrì in Gerace, Statti in Lamezia Terme, Casa Ponziana in Riace, Winery in Saracena Dell’ aera vinhas e adega em Soveria Simeri, La Pizzuta del Principe em Strongoli, Cantine Artese em Porto Salvo di Vibo.