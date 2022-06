Prisões.. Políticos espancados: “Entra e fala com reclusos e clientes: Chega de corredores”

Fiadores e Políticos em Comparação. O fiador regional queria Samuel Ciampriello Tentando abrir um vislumbre de luz na escuridão da indiferença que cerca o mundo prisional. “Achei importante de acordo com Conferência de FiadoresOrganizar este evento em Nápoles para aproximar os dois mundos: por um lado, os fiadores, o terceiro setor e a política, por outro. Campanha de escuta”, explica, explicando a conferência intituladaA política encontra a prisão Organizado nos últimos dias em sala de aula Conselho Regional da Campânia.

“A política deve ser estimulada a lidar com a prisão, seus problemas e todas as dificuldades que enfrenta diariamente pelos diversos agentes do sistema prisional. – ele adiciona Siambriello -. É importante que a política faça escolhas específicas para mudar fundamentalmente o sistema prisional, Garantir a proteção da saúde na prisão, facilitar o acesso a medidas alternativas. A prisão não pode ser uma resposta simples para necessidades complexas.”. Se como ele disse Goethe, “Falar é uma necessidade, ouvir é uma arte”, o conhecimento torna-se uma necessidade, e as iniciativas devem tornar-se um compromisso. Um compromisso a ser assumido pela política. “Estamos aqui para falar sobre o encarceramento em um momento de crise social e de saúde, uma crise global. Nem todos podem ficar calados e ainda ficar calados. Se a conversa for apenas reconfortante, será de fato um aspecto positivo. Somos os fiadores comprometidos todos os dias em nossas estruturas prisionais de referência, renovando nossa maior disposição de cooperar e o diálogo com a direção das prisões, o mundo do terceiro setor, com o judiciário de liberdade condicional, mas muitas vezes não coincidem. trabalham na prisão, são muito longos.”

Quantas vezes já ouvimos que a prisão deveria se tornar um lugar mais digno e seguro para quem nela vive e para quem lá trabalha. A transição das palavras para a ação ainda está longe. Então vamos nos perguntar, todos nós, algumas coisas hoje – ele adiciona Siambriello – É possível a função de reeducação da governança nesses locais prisionais? (Posso mencionar a prisão de Poggioreale, onde há celas para 6/8 pessoas). um possível Função reeducativa da sentença é um Integração social? (Tenha em mente que em muitas prisões não há locais sociais, de entretenimento ou culturais)”. As respostas, com as rachaduras feitas pelo fiador, são claras: Não se pode dizer que nossas prisões respeitam a Constituição. “para mim Ariano Irpino Eles construíram uma nova seção de prisão no campo de futebol, apenas para esquecer de construir um novo espaço verde ao lado”.lembra Ciambriello.

na prisão Atos de automutilação Está aumentando, e naquele dia houve um novo suicídio no calabouço Santa Maria Cápua Vetere. “Quantas coisas mais podemos dizer, mas vamos voltar às responsabilidades da política – Adicionar – Por que nos últimos anos, mesmo em meio à crise da saúde, nenhuma escolha foi feita visando o centramento na pessoa? Por que não houve decisão, nem mesmo um salário mínimo, sobre a libertação antecipada? Porque só falar de anistia na Itália era vergonhoso, já que a Covid já causou milhões e quilômetros e quilômetros de mortes na Itália no mundo, inclusive clientes polícia prisional E a prisioneiros? Na minha área, 7 prisioneiros morreram doença do coronavírus, 6 agentes do diretor médico. A política não responde a tudo isso? Em toda a Europa, 158.000 presos foram libertados da prisão. o Portugal me perdoou. Aqui temos medo de recuar.”

o Prisão deve se tornarproporção máxima. O fiador põe em jogo a política. “A política só pode ser energizada por reformas.” Ele diz. “A política pode e deve aumentar o número de assistentes sociais e de saúde nas prisões e levantar outras questões delicadas. Há 25 anos não havia um concurso para gerentes penitenciários? Eles não sabiam disso em Roma? – Ciambriello pergunta provocativamente – Você não sabe que vai faltar professores, vice-diretores e agentes no curto prazo? Além do Dap, precisamos de um diretor, nem sempre de juízes. Não se sabia em Roma que 30% dos nossos prisioneiros são estrangeiros e que há competição por 64 meios culturais em vez de linguísticos? Política – conclui Ciambriello -, Em seguida, deve retornar ao seu papel original: ouvir as sugestões de quem vive a experiência prisional há anos. Quem trabalha no terceiro setor, nós fiadores, todos voluntários, ganhamos muita competência e queremos colocá-la à disposição da política.”

As propostas do garante regional são as do plano de formação interoperadoresAdministração de prisões, juízes de liberdade condicional, instituições de ensino e instituições de saúde E a terceiro setor; Iniciativas de apoio às emoções dos reclusos, utilizando a tecnologia para permitir a realização de entrevistas através de videochamadas (método testado durante a pandemia); Um mapa de justiça restaurativa para trabalhar e reforçar experiências positivas. Além disso, a intervenção para garantir a punição regional: “Há 800 presos da Campânia em prisões Fora da região. Como vivem a punição regional que é seu direito? – O fiador diz – Basta começar com isso, para tranquilizar os internos de lá regional da sentença Com algumas exceções que também podem existir, mas que devem ser contadas nos dedos de uma mão, não é possível que os internos sem vigilância da Campânia tenham que migrar para as prisões de Apúlia, subordinar Calábria“.

Precisamos de um hack. “Política – Declarações do Fiador – Eles devem encontrar coragem para entrar na prisão: todos têm a oportunidade de fazê-lo para visitas ou buscas, mas quantos já visitaram a prisão antes? Quantos pensaram em ouvir antes da proposta de reforma ou votar nela Prisioneiros, agentes e operadores Tudo? Lá estamos nós e eles estão. ouvir Histórias, experiências, dificuldades e injustiças, Encurta distâncias e reduz a indiferença em relação a quem vive em estado de privação de liberdade pessoal. A prisão existe e afeta a todos nós. Em relação à prisão, achamos que somos vítimas, mas se continuarmos indefesos, inevitavelmente acabaremos nos tornando cúmplices.”

Napolitan, formada em economia e mestre em marketing e comunicação, é jornalista profissional desde 2007. Para o Il Riformista, ela lida com justiça e economia. Especialista em notícias criminais e judiciais, trabalhou no conselho editorial do jornal Cronache di Napoli e depois colaborou com jornais nacionais (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agências de notícias (TMNews, Askanews). READ "A ditadura absoluta do líder, uma deriva sem volta." Pontos turísticos de Berlinguer? - Gratuito diariamente

© Todos os direitos reservados

Viviana Lanza