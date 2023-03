Papeete, A Praia, Bracha ou Circo Nero Italia? bailes de primavera

CIRCO NERO ITALIA torna Florença impecável

Na noite de domingo, 19 de março, os artistas do Circo Nero Italia desencadearam o Luna Park no Otel de Florença e, no início da tarde, também foram protagonistas do Cieffe Spring Gala, também em Florença. Os eventos em que os próprios artistas do Circo Nero Italia aparecem e são ouvidos dentro e fora do palco não passam despercebidos. Os artistas da coleção com curadoria de Duccio Cantini conseguem combinar elementos tão diferentes quanto o belo e o surpreendente. Embora o objetivo principal seja sempre entreter o público, em certos momentos os intérpretes conseguem atingir o coração e fazer as pessoas pensarem. Para eles, o corpo, os figurinos e as performances são formas artísticas de autoexpressão, e não apenas momentos efêmeros.

Karume – Castellaneta (Ta) e Braga – Gallipoli (Lee): O ritmo da música Parole parece poderoso

Para poder dançar ao ritmo da Praja, em Gallipoli (LE) é preciso esperar mais algumas semanas. No entanto, a rainha italiana da discoteca de verão já está aquecendo os motores e em breve anunciará um verão sem os melhores DJs e flli beats. Em Salento e além, em toda a Puglia, o ritmo já era alto. Na Páscoa, Cromie dá uma grande festa no Parco Felisia em Castellaneta Marina (TA) com Guè Mambolosco e muitos outros artistas. Em Cromie em 24 de março há Nina Kraviz e Adiel (foto), enquanto em 25 de março há Peggy Gou, uma dupla inimaginável em outro lugar, só Musicaeparole pode encenar uma dupla dessas … até porque em 11 de março haverá Era Bob Sinclar.

Papi Beach: Páscoa Marítima nos dias 8 e 9 de abril

O ritmo da Praia de Papeete recomeça, sempre em grande estilo, nos dias 8, 9 e 10 de abril, antecipando como sempre o verão. Dos 0 aos 99 anos, o estilo de Papeete combina com todos como sempre. Papeete Beach oferece aos seus hóspedes uma ampla gama de serviços de luxo e ofertas para se mimar. Atende a pessoas de todas as idades: de manhã é uma praia ‘normal’, mas com algo a mais: uma ampla oferta de serviços dedicados ao bem-estar e ao autocuidado. À tarde, aos fins de semana, para quem quer dançar. Outros, ociosos, grande atividade. Entre as muitas propostas no setor de alimentação, o Papeete Beach também oferece uma ampla gama de opções “saudáveis”. Misturando suas raízes napolitanas, tradições romenas e influências internacionais, o chef Vincenzo Caputo cria pratos à base de carnes cruas, tanto selvagens quanto de mar, usando ingredientes de zero quilômetro.

O clube de praia de luxo em Sharm foi renovado e oferece uma festa na piscina dos sonhos

Enquanto se aguardam novas aberturas (estamos a falar do Cairo e do Dubai), nestes dias, mesmo a tempo da Páscoa de 2023, decorre uma reformulação decisiva do primeiro The Beach Luxury Club, em Sharm. “O objetivo era interpretar e transmitir os elementos característicos da natureza em nosso site”, explica Manuel Dallori. Num local renovado, muita animação. “Durante todo o mês de abril, decidimos dobrar nossos shows e festas na praia”, diz Dallory. “Sábado 8 de abril, 23, a partir das 16h, em especial na extensão de água da piscina principal em Domina Coral Bay, será realizado um incrível show de pranchas de surf, a prancha especial que faz seus usuários ‘voarem’ graças à pressão da água. ” E depois do show, o Beach Luxury Club foi aparentemente montado por um DJ.

LOFI FRUITS BEATS, o novo projeto coletivo de Carlo Cavalli

Conhecemos Carlo Cavalli, uma editora musical que está neste momento a lançar LOFI FRUITS BEATS com a sua equipa, um projeto muito inovador dedicado à música de qualidade. o site https://lofifruitsbeats.comJá está conectado. É um projeto coletivo de arte e música. Ele reúne em um só nome as obras de muitos artistas, compositores e beat-makers ”, explica Cavalli, que confirma o benefício absoluto do trabalho editorial. Também em 2023. “O setor musical está em constante crescimento e pode ser aplicado a novos formatos, como como NFT. O mercado é vasto e ativo e tentamos manter toda a cadeia produtiva sob controle… Um artista não pode se preocupar em publicar sozinho em plataformas digitais. Cavalli conclui que contar com uma empresa como a nossa, que supervisiona toda a cadeia de suprimentos, pode ser uma vantagem real.

Domenico Milano está ao serviço de quem quer o melhor

A conta do Instagram de Domenico Milano, diretor de relações públicas da Milan Riviera, a nova cidade quente, não pode contar todos os seus negócios. “A Riviera chamamos-lhe ‘a sala de estar parisiense com tapetes’. É perfeito desde um aperitivo. Os cocktails e bebidas são excelentes e o menu é partilhado com os amigos. Em todo o caso é um bom ponto de partida para perceber que já foi um profissional do entretenimento de luxo há algum tempo, ao serviço ao longo dos anos. 24 horas para quem quer experimentar algumas horas de relaxamento no meio da cena e pode pagar. Pugliese, Domenico Milan, depois da escola de hotelaria, ele mudou-se imediatamente para Milão. “A partir daqui comecei a entender como realmente entreter as pessoas, por isso estou muito ligado à cidade”, explica.

Picode Audio traz som e design italiano para o mundo

Polyphemus, Orion, Zephyrus, Borea Sub, Shockwave, Ovoid Sub, Kona Storm, Cerberus, Twister, Hydra Sub 7.1, Hydra Sub 8.1… Acabei de ler, em ordem aleatória, algumas das incríveis amostras de caixa de som made in Florence oferecidas pela Pequod Acoustics na ISE em Barcelona, ​​​​a feira de referência para participantes na área de acústica profissional e hi-fi. A marca está crescendo rapidamente em todo o mundo. Na Itália, a Pequod Acoustics é distribuída pela RdaPro, na Espanha pela HPS Ibiza, na França pela Révérer Sens / Rock Audio, na Turquia pela Melomani, em Israel e Palestina pela Mosel, no Vietnã pela Van Lam Audio, na Rússia pela ImLight e em Coréia do Sul por Alive Solution. Além disso, há parceiros unidos para a Grã-Bretanha (Sonic Sound Installations), Portugal (Nada Lab), Emirados Árabes Unidos (Subsonic), Tunísia (NATIS) e Marrocos (EcmaPro Systems).

Mark Donato: “CONTROL” está chegando em breve… e com muita música dance linda (italiana!) na rádio ARMONY

É primavera e devemos viver ao ritmo da música do DJ toscano Marc Donato. Em breve, primeiro exclusivamente na Traxsource, “Control”, seu novo single, chegará à IsaVis Records. Enquanto isso, na Radio Armony, ele apresenta sua antologia musical. A beleza disso é que Marc Donato frequentemente se concentra na voz de seus compatriotas italianos. Por exemplo, as três primeiras músicas de sua última seleção para este apresentador foram produzidas por Mollila, Mauro Picotto, Paul Jockey … e há, entre outras, uma música de Sandro Bodo e Steve Tosi. Porque jogar sozinho é ótimo, mas se sentir parte de um time é muito melhor