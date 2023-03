Bomba Dajo, porque acabou no fogo cruzado

Muitas vezes, as loucuras da televisão são transmitidas Dagosby. E muitas vezes o fazem de bom grado em “A lume di Candela”, a coluna editada por José Candela É hospedado pelo site correto dirigido por Roberto D’Agostino. E aqui estamos, com a última indiscrição “misturando” rai, telinha e política.

Em detalhes falamos sobre Serena BurtonApresentador hoje é outro diaformato de transmissão da tarde na Rai 1. Bem, de acordo com Candela E DagosbyBortone estaria “na mira à direita do centro”, mesmo que as avaliações o recompensassem, dia após dia.

de acordo com o que ele escreve DagoE Sempre um tanto travesso contra o governo de Meloni, Burton estará na mira por motivos políticos: Serena Burtoni, aliás, está muito próxima à esquerda do centro. E, segundo Candela, isso seria suficiente para garantir que os partidos majoritários desejassem um nome diferente naquele período de tempo no grid principal da Viale Mazzini. Em qualquer nome que ele queira à direita do centro, Dagosby Não faz suposições. Isso será verdade?