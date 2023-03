“Eles Querem Me Matar” – libero Quotidiano

durante o dia amigos Hoje, sexta-feira, 17 de março, foi noticiado o último “luvas” Quem poderá ser escolhido no primeiro episódio da noite de amanhã, sábado, 18 de março. AarãoO aprendiz de Rudy Zerbi foi um dos primeiros a receber. Ele pegou de Arisa que queria se voltar contra ele cera. Assim, o número de luvas em que os dois alunos competem aumenta para três. Mas não termina aí. Porque então foi Lorella Cucarini jogar outra manopla nele camarilha.

Nesse momento Aaron gritou: “Outra pessoa? Eles querem me matar. Mas eles estão com medo?” Mas Arisa é uma inundação: “Ela finge dominar o palco”, escreveu ela na carta motivacional: “Na cera você vê uma figura enquanto na pupila de Rudi Zerbi você não. Ele o define como um dom importante, que, infelizmente, não consegue encontrar nele. Em seguida, o mentor do Amici 22 (aqui está a prévia da noite) continua: “A cera domina o palco, enquanto às vezes Aaron parece fingir que é o dono.” Além disso, ele “tem uma maneira de se mover que é sempre a mesma, sem realmente poder entreter”. E, de fato, o desafio está no palco.

Então Cocharini acrescenta: “Mas ele deve evitar copiar e colar confinado ao som sem colocar nada de si mesmo.” Pelo contrário, segundo Lorella, Cricca é mais espontâneo e consegue se emocionar.