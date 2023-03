Champions League, os apostadores chamam o Napoli na final com o City. Inter lidera com Benfica e Milan vence em 20

A Liga dos Campeões atrai sorrisos para a Itália. Napoli e Milan se enfrentarão nas quartas de final, com a garantia de um time da Série A nas semifinais. No confronto direto, os Azzurri estão na frente: a vitória no jogo de ida sobre o San Siro foi de 2,33 sobre Nyugyoko, com os rossoneri em 3,15 e o empate em 3,35. As perspectivas para a próxima rodada são mais claras, com o Napoli voando a 1,45 para Better e Planetwin365 contra 2,75 para os rossoneri. Já o outro italiano, o Inter, vai defrontar o Benfica: neste caso, os homens de Inzaghi começam a correr atrás, já que o triunfo em Portugal é de 3,10 contra os 2,35 atribuídos aos anfitriões e o par é de 3,35. Mais equilíbrio para a próxima jornada, com o Inter a liderar a 1.70 e o Benfica a 2.

Mas na aposta no vencedor, o Napoli voa muito alto: a Liga dos Campeões é igual a 4,75 para os azzurri sobre o Sanai, segundo colocado no mesmo nível do Bayern de Munique, e atrás apenas de Guardiola está o Manchester City, que ainda é o favorito no 3,50. Porém, o Milan ainda está mais longe: a vitória do Inter é igual a 15, enquanto o Milan é 20. A equipe de Spalletti e Guardiola pode disputar o título na final, que é um cenário de 6 jogadores.