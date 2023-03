“É pesado, por treze anos …”

Alberto Matano Aplaudir Loretta Jogi. em um loop viva a VidaO maestro da orquestra fica em homenagem ao cantor. “Eu faço uma coisa que nunca faço, me levanto”, disse Matano, apresentadora Benedetta Primavera. O apresentador do Rai 1 imediatamente fez uma pergunta simples: “Depois de se preocupar com o primeiro episódio, agora você desceu e está mais calmo, certo?”. A resposta foi imediata: “Quanto ao segundo episódio, na verdade não estou nada animado!”. Mas Goggi é apenas uma piada.

“É muito difícil preparar o show e, convenhamos, tenho uma certa idade”, eles brincaram na hora, acrescentando: “Há amor, há vontade de fazer isso, mas é pesado”. Por um lado, este é um novo começo para Goggi. Como ela mesma admitiu: “Foi de Eu não canto há treze anos“.

Então Matano tentou pressioná-la sobre a música tema do próximo episódio: “Canterae Maldita Primavera?”. “Vamos ver”, ela sugeriu, depois explicou o título da transmissão: “Lutei para ser chamada de ‘Maledetta Primavera’ e acabei me tornando realmente abençoada.” E novamente: “Maledetta Primavera foi escrita em 1981, então essa música tinha 42 anos”. Está lá e está no meu coração E em uma audiência republicana.” E as avaliações provam isso.