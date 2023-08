Nova empresa norueguesa VIVA operando na Europa recebe seus primeiros hóspedes a bordo – Italiavola & Travel

Norwegian Cruise Line (NCL), o inovador global em cruzeiros com uma história de primeiro e principal sucesso por 56 anos, deu as boas-vindas aos primeiros hóspedes a embarcar no novíssimo FIFA norueguêso tão aguardado novo navio da empresa e o segundo de seu tipo Primeira série, para sua viagem inaugural de Trieste, Itália. Fazendo sua estreia na Europa em grande estilo, o Norwegian Viva embarcou em uma incrível viagem de nove dias pelo Mediterrâneo, levando os hóspedes de Trieste a Lisboa, Portugal, com paradas em alguns dos destinos de praia mais deslumbrantes da Europa, incluindo Salerno, ao longo da pitoresca Amalfi, na Itália. Costa; o famoso cruzamento de Cannes na Cote d’Azur; e Ibiza, Espanha – as Ilhas Baleares, entre outros belos destinos. O Norwegian Viva fará uma seleção de viagens de alto nível para as ilhas gregas e o Mediterrâneo durante novembro, antes de retornar a San Juan, Porto Rico, em dezembro, para uma temporada no Caribe. “Neste verão, nossos hóspedes terão a oportunidade de explorar a Europa a bordo de nosso fantástico presidente da Norwegian Cruise Line, David J. Herrera”, disse David J. Herrera, presidente da Norwegian Cruise Line. Europa e Caribe durante a temporada de inauguração do navio.” Vencedor do navio irmão do Norwegian Prima, o Norwegian Viva oferece experiências extraordinárias a bordo, incluindo um Viva Expressway de três andares e novos conceitos gastronômicos, principalmente o Indulge Food Hall, seu restaurante exclusivo com 11 restaurantes exclusivos. O Viva Norway é aprimorado por uma variedade de obras de arte, incluindo The Concourse, um jardim de esculturas ao ar livre que o encontra no Ocean Boulevard e uma obra de arte interativa de mais de 16 metros do artista digital contemporâneo britânico Dominic Harris. Criada exclusivamente para o Norwegian Viva, a obra de arte digital “Every Suite Has a Silver Lining” está em exibição no Metropolitan Bar e responde dinamicamente ao longo do dia a movimentos fugazes, criando interação com o espectador. O Norwegian Viva também oferece entretenimento de classe mundial, destacando a comédia indicada ao Tony® “Beetlejuice The Musical” e o popular game show “Press Your Luck LIVE”, uma experiência imersiva em que o público participa para ganhar grandes prêmios incríveis. Primeiro voo, o norueguês Viva fará uma série de excursões em Mar Mediterrâneo E nas ilhas gregasantes da cerimônia oficial de batismo em Miami em 28 de novembro de 2023. Luis Fonsi, artista latino ganhador do GRAMMY® e padrinho da FIFA norueguesa, Ela participará do tradicional evento e terá a companhia da Rainha do Pop Latino, Paulina Rubio; Marcelo Hernandez, apresentador do “Saturday Night Live” e nativo de Miami; e o cantor Pedro Cabo. O navio fará escala em San Juan, Porto Rico, para uma temporada de cruzeiros no Caribe de dezembro de 2023 a março de 2024, com escalas em Tortola, Ilhas Virgens Britânicas; São João, Antígua; Bridgetown, Barbados; Castries, Santa Lúcia; Philipsburg, São Martinho; e St. Com uma média de 10,5 horas no porto, os viajantes terão mais tempo para explorar os destinos. Os hóspedes podem desfazer as malas de uma só vez, enquanto aproveitam a facilidade e o conforto de uma viagem de primeira classe e a capacidade de acordar em um novo destino enquanto o navio os leva de uma deslumbrante cidade europeia a outra. Para obter mais informações sobre a frota premiada da empresa de 19 navios e itinerários ao redor do mundo, ou para reservar um cruzeiro, entre em contato com um agente de viagens ou visite-nos. www.ncl.com.