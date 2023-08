Eventos no sábado 19 e domingo 20 de agosto de 2023

No penúltimo fim de semana de agosto, as férias para muitos já terminaram, voltamos a Roma onde o verão ainda está vivo com cinema ao ar livre, eventos gastronômicos e vínicos e muitos outros eventos dedicados à diversão, entretenimento e vivacidade.

Estate Romana 2023: programa de eventos de 9 a 22 de agosto

Se você está de volta à capital, deixe de lado a nostalgia das férias, pois a programação do fim de semana é animada e certamente capaz de animá-lo. Se você está se perguntando o que fazer no sábado, 19 e no domingo, 20 de agosto, em Roma e arredores, aqui estão algumas sugestões escolhidas a dedo pelo RomaToday:

Este é o país das maravilhas

Em Roma, continua o sucesso de "This is Wonderland", o evento que iluminará o Giardino delle Cascate no Lago Eur durante todo o verão. Um percurso narrativo que traça e transcende os limites da arte expositiva e traz a magia da luz para o palco. O famoso jardim permanecerá extraordinariamente aberto das 19h às 2h para se transformar como num passe de mágica em um vívido conto de fadas que narra um dos mais belos clássicos da literatura: Alice no País das Maravilhas. Uma reinterpretação totalmente nova de This is Wonderland, que começa com as seguintes perguntas: E se Alice nunca mais voltasse? E se o fim desse sonho não for uno, mas múltiplo? E se ainda os vivêssemos?

“Michelangelo Pistoletto. Infinito”

Para quem quer dedicar tempo à cultura, no fim de semana de meados de agosto, é realizado em Chiostro del Bramante o ciclo "Michelangelo Pistoletto. Infinity". Cinquenta obras e quatro grandes instalações são site-specific. Quase 60 anos de arte, quase 90 anos de vida. Uma viagem narrativa completa e fascinante. Certamente não é uma exposição tradicional, mas sim uma história, uma experiência que o leva através das obras emblemáticas de Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) – de data a última, de 1966 a 2023 – em uma emocionante viagem pela poesia e pelo mundo, os muitos mundos, de um dos mestres da arte contemporânea.

peixe e vinho

De Itale Roma sai Fish & Wine, o encontro de bebidas e refeições da cidade, na loja Ostiense na Piazzale 12 Ottobre, que estará aberta todos os dias, de segunda a domingo, das 9 à meia-noite. Nos três restaurantes Eataly, você pode desfrutar de muitos pratos de peixe e combinações que complementam o menu clássico. Todos os dias será possível degustar pratos preparados para a ocasião, acompanhados dos melhores vinhos locais.

“Joker”, um cinema ao ar livre na área de Testaccio

Domingo, 20 de agosto, Testaccio Estate apresenta "Coringa", um filme de 2019 dirigido por Todd Phillips. O filme, baseado no personagem de mesmo nome da DC Comics, mas derivado do DC Extended Universe, vê Joaquin Phoenix interpretando o herói, e o elenco é acompanhado por Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen. A entrada é gratuita e acontece na Città dell'Altra Economia.

Comida de rua em San Felice Circeo

Saímos de Roma e seguimos para San Felice Circeo onde, de 17 a 20 de agosto, chega a melhor comida de rua do mundo. Um palco que se tornou um clássico no TTS Food, onde a excelente comida de rua, música e animação se misturam com noites mágicas de verão. Imerso na natureza, a poucos passos da praia e ao pé da Maga Circe, o Circeo Street Food acolherá uma selecção de 25 Street Chefs estacionados ao longo de todo o perímetro interior do pinhal (Piazza Italo Gemini) localizado no coração de a cidade. Um passeio gastronômico no qual você pode saborear o melhor da cozinha italiana e internacional, com momentos de entretenimento e diversão para jovens e adultos. Haverá também teatralidade leve, boa música e muita animação.

“Rajshi, raízes comuns”

Sábado 19 e domingo 20 de agosto "Rajshi" regressa a Subiaco, o evento que destaca as tradições e o folclore da aldeia localizada na província de Roma. A panarda, pantasima, saltarello, gaita de foles, pandeiro e acordeão serão os protagonistas do penúltimo agosto. Tradições, música folclórica, comida e vinho se alternarão ao longo dos dois dias conhecidos há anos como 'Rajchi, Raízes Comuns'. Haverá trilhas de comida e vinho e danças tradicionais, tudo nas pitorescas vielas de Subiaco, uma das cidades mais bonitas e visitadas do Lácio por sua história, mosteiros e muito mais.

Pequenas serenatas noturnas

O Festival Piccole Serenate Notturne retorna a Vallerano pela 23ª vez, um evento que visa promover esta região, uma autêntica joia da Tuscia em Viterbo, com uma série de projetos musicais narrativos que acontecem, segundo a tradição, em um cenário evocativo no Piazza dell' Oratory. O evento é organizado pelo Departamento de Cultura do Município de Valerano e pela Associação Pequenas Serenata Noturnas – Noite das Velas, com a contribuição do Conselho Regional do Lácio.

Strozzapreti beliscou festival

No domingo, 20 de agosto, na pequena aldeia de Canterano imersa no matagal mediterrâneo, a apenas 60 km de Roma, a tão esperada Sagra degli Strozzapreti Pizzicati retorna, agora em sua décima primeira edição. Durante a noite, Pizzica e Taranta se apresentarão com a banda "Scazzaca-Tarante" com seu show ao vivo "Sciamu alli Balli" que dará vida a uma noite de festa, alegria e diversão. O charme romântico de Cantrano fará o resto. Um oásis de paz em um mar de verde. Embebidos nos sabores da cozinha e… beliscados de vontade de estar juntos.

Concertos na arena

No âmbito dos concertos de verão do Cento Città na Musica – Associação Municipal de Música do Lácio – em Santa Marinella, decorrerá uma revisão de 17 a 20 de agosto oferecendo ambientes que vão do barroco ao pop, do cinema ao jazz à fusão.