Beatrice Luzzi entre Giuseppe Garibaldi e Vittorio Minuzzi: evolução? – Grande Irmão 2023

O relacionamento entre Beatriz E Joseph É uma oscilação entre o fim e o novo começo. Ambos os extremos não duram muito, e Alfonso Signorini gostaria de esclarecer a posição dos concorrentes, especialmente à luz da entrada Vencedor No casal.

No último episódio, a atriz usou palavras muito duras para descrever o barman, e ainda disse que tem medo dele e quer ficar longe dele, pois não considera Giuseppe a pessoa certa para ela. Chega então um avião de fãs do casal que não apoiam mais esse relacionamento. Depois disso, foi realizada a festa na noite de sábado, um baile que reuniu novamente os competidores. Então ele declarou que queria estar com ela e que tinha desejo e interesse por ela.

Durante a comemoração do Dia de Ação de Graças, Garibaldi escreveu palavras carinhosas à atriz, o que contribuiu para a reaproximação. Um novo começo, mas durou apenas um piscar de olhos.

“Quem é Beatrice para você?” O anfitrião Giuseppe pergunta e ele responde: “Locatário de casa.” Um novo clipe de dança está sendo exibido durante o Festival Taranta. Beatrice se apegou a Garibaldi, é próxima e carinhosa, mas no ar continua ressaltando que não quer o garçom, que quer manter distância. Ela afirma que dançou com os outros e explica: “A sensação passou.”

“Você não pode dizer que não há atração entre você e Giuseppe.” diz Signorini, que imediatamente apresenta um novo fator que embaralhou as cartas: Vittorio.

Beatrice deixava claro para Giuseppe – sempre aos sábados à noite – fazer alguma coisa, seguir em frente, caso contrário passava para outra pessoa, apontando para o engenheiro. Um movimento não muito apreciado pelo menino.

Em confessionário, a atriz destacou que achou Vittorio muito adulto e mais maduro que Garibaldi. De uma atração profundamente sentida, uma atração que parece ser correspondida pelo engenheiro, que também é amigo de Giuseppe. Dia após dia, os encontros entre os dois tornaram-se cada vez mais íntimos e frequentes, desde a dança até a cama.

Giuseppe diz ao vivo: “Você é um curinga, se não se mover eu usarei o segundo.” Essa frase teria sido dita por Beatrice, que se defendeu dizendo que o garçom era mentiroso e mentiroso, o que na verdade o silenciou. A rival também relatou outros casos em que sua colega de quarto deixou claro que estava usando ele ou Vittorio.

O engenheiro defende a atriz e acusa o amigo, questionando os motivos das afirmações de Giuseppe: por que ele pensaria essas coisas de uma mulher e depois afirmaria ter sentimentos por ela? O menino responde que já tentou seguir em frente, mas sempre se vê perturbado com o relacionamento.

Nenhuma resposta definitiva foi encontrada, e Ciro determina pelo estudo que a pessoa mais inteligente da casa é Vittorio, que se insere nos relacionamentos, se intrometendo e muitas vezes causando mais problemas do que soluções. O rival declara que não se aproxima das pessoas por interesse romântico, mas porque tende a criar vínculo.