A história de Armani e o desfile “Super Models”.

As festas e desfiles já começaram: Em Milão, a Fashion Week começa no primeiro dia, terça-feira, que começa com um desfile de moda para prevenir e combater o câncer de mama:‘I/DEAL – Desfile de moda para arrecadação de fundos para o câncer de mama, um evento para arrecadar dinheiro e conscientizar sobre o tema. Este evento beneficente foi realizado no foyer da Aula Magna da universidade MordidasE usar roupas 10 desenhistas (Incluindo ActN°1, AndreaAdamo, Cormio, Federico Cina, Magliano, Marcello Pipitone, Marco Rambaldi, Maxivive, Niccolò Pasqualetti, Tokyo James, Vitelli) Não foram modelos, mas vinte mulheres que tiveram a doença ou tomaram medidas preventivas.

O evento retorna ao Palazzo Marino “Quem é quem. Prêmios da Fashion Society»Prêmios especiais são dedicados aos trabalhadores dos diversos setores que fazem parte e impulsionam o mundo da moda. São 14h no Palazzo Reale aqui Graduada em Moda de Milão, uma homenagem às escolas de moda que por onde passam e ensinam conhecimentos aos jovens designers de amanhã, que já são campeões nas criações de desfiles. É hora de celebrar os jovens que já estão a caminho de mais um evento: o CNMI abre as portas às 17h. Abertura do centro de moda» No Palazzo Giureconsulti na Piazza dei Mercanti 2, um lugar vibrante entre jornalistas, blogueiros e profissionais.

A convite, Giorgio Armani apresentará o livro “Armani Fiore” às 18h30.: As composições florais estão ligadas ao mundo estilístico de Giorgio Armani e às suas criações nas áreas da moda, casa e têxteis. O volume conta através de imagens e palavras a essência e a beleza da Armani/Fiori, nascida em Milão em 2000 com a inauguração da 31ª loja Armani/Manzoni e presente também em Dubai, Kuwait City e Hong Kong. READ Salmo, pelo concerto em Olbia agora paga ... Diretor da roda gigante: multa grande

A primeira edição será realizada às sete da noite “Prêmio de Excelência do Mestrado”que será realizado no Palazzo Reale em Salão das Cariátidesorganizado por Lvmh, Fendi, Confartigianato e Camera Nazionale della Moda, que premiará os melhores artesãos italianos, o espírito da moda internacional.

Beserico marcha para os mosteiros de San Barnaba A partir das 19h30, todos para a Apple Store O pátio da liberdade Apresentando e celebrando The Super Models, uma série documental da Apple TV que mostra as extraordinárias carreiras de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington. Depois, há espaço para outro evento, no futuro gattamelata A partir das 21h30, a Calzedonia apresenta “Calzedomania”, um evento que… Comemore suas meias com vários influenciadores E amigos de marca.

