Pamela Prati e Simone Ferrante: Ele é o namorado modelo de 19 anos

Pamela Prati encontrou o amor novamente. Depois de publicar as primeiras fotos roubadas em junho passado, hoje, através de novos instantâneos publicados pelo semanário deEle oficializou seu relacionamento com a jovem modelo Simone Ferrante.

Pamela Prati apresenta seu novo namorado – As imagens publicadas pelo jornal semanal são inequívocas. nas imagens Pamela Prati e Simone Ferrante Eles jantam juntos e depois trocam carinhos na rua como qualquer casal. O novo sócio de Bagaglino tem apenas 19 anos. Portanto, há uma diferença de 45 anos entre os dois. Assim Pamela Prati encontrou a maneira certa de se consolar após os anos difíceis do escândalo com seu falso namorado Marc Caltagirone.

Foto no Instagram – Já que se esconder agora é impossível, Pamela Prati Quem estará no elenco a partir de sexta-feira, 22 de setembro? Tais como os que aparecem, Resolvi oficializar tudo no Instagram. A dançarina postou uma foto tirada por uma terceira pessoa dentro do Coliseu. As duas por trás, Simone Ferrante olhando para o centro da praça, e Pamela Prati segurando-o pela cintura enquanto se vira para olhar a câmera. Ele não foi visto claramente, nem foi marcado, mas é facilmente identificável após a divulgação de imagens recentes. A foto foi publicada em 10 de setembro, acompanhado de texto em espanhol: “Meu destino é amar você sempre e espero que você esteja sempre presente. Meu destino é que seus beijos sempre venham até mim. Você sempre viva em meu corpo. É meu destino amar você muito. Porque essa foi a nossa sorte. “É o meu destino, você está me deixando louco.” READ Nós descobrimos a mentira. As desculpas são desmontadas ... "