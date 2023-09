O desafio chega em Rocket League

O desafio que durante anos representa a grande magia do futebol, o eterno desafio entre Norte e Sul: Juventus x Palermo. Por um lado, é o time de maior sucesso da Itália e, por outro, o principal representante do futebol siciliano, ausente da Liga Italiana e do futebol importante desde 2017. O Palermo foi restabelecido pela última vez em 2019, e hoje pertence ao City Football Group, o mesmo que detém o Manchester City. Enquanto espera o Rosanero retornar à Série A e enfrentar mais uma vez os Bianconeri, o desafio chega agora nos eSports com Rocket League.

Os Bianconeri chegam

A Juventus certamente não é estranha ao mundo dos eSports. Depois de passar os primeiros três anos no antigo jogo Pes, agora eFootball, da Konami, durante os quais se sagrou campeã europeia, a Juventus chegou há um ano ao Fifa 23, a série da Electronic Arts que terá início no próximo ano e cujo capítulo será lançado em alguns anos. Hoje em dia se chamará EA FC 24. É uma aventura, a da Fifa, criada em colaboração com uma das organizações de eSports mais famosas da Itália, a Dsyre, campeã tanto no cenário Valorant quanto no League of Legends. A colaboração começou da melhor forma com a segunda vitória do Campeonato eSerie A TIM pelas mãos de Danilo “Dannipitbull” Pinto. Agora estamos visando Rocket League.

Por causa da Rocket League

Para quem não sabe, Rocket League é um videogame competitivo onde os jogadores devem empurrar a bola para a rede usando carrinhos clássicos que usam aceleração e acrobacias. É um jogo rápido e intuitivo que combina futebol e motores. E, claro, videogames. “A relação entre Juventus e Dzire é um vínculo cada vez mais forte direcionado para o entretenimento de todos os públicos com especial enfoque nas gerações mais jovens”, enfatizou Gianmarco Pino, Diretor de Marca da Juventus. A Juventus é representada pelos jogadores David “Dafov” Lo Cicero, Lorenzo “Dead Monster” Tongiorgi e Ario “Argo” Berdin, que nos primeiros dois dias do torneio conseguiram duas vitórias em duas, e ficaram com todos os despojos.

Palermo recém-promovido

Os jogadores da Juventus já venceram a Italian Rocket League, liga italiana dirigida pela PG Esports, em edições anteriores. Uma história diferente para o Palermo, que, em cooperação com a organização siciliana Cyberground Gaming, conseguiu avançar para a Liga Italiana há apenas alguns meses. Embora seja, para todos os efeitos, uma equipa recém-promovida, encontra-se na terceira posição com quatro pontos em seis disponíveis. Não só isso: Scream é o artilheiro com 13 gols e 5 vezes MVP, Uneasy é o assistente da competição enquanto Jazil é o jogador que mais defendeu no campeonato até o momento, 5. Mais um motivo para empatar a partida entre Juventus e Palermo no dia 21 de setembro, às 10h, em confronto de altíssimo nível.