Como chegar, passe grátis e entrega de compras em domicílio. Todas as notícias

Oito suítes (mais uma que em 2022), 2550 expositores Dos quais mais de 600 participam pela primeira vez, 86 países do mundo estão presentes. Está tudo pronto para 27ª edição do Artesanato na Mostra A decisão De sábado, 2 a domingo, 10 de dezembro, na Fieramilano Rho, diariamente das 10h às 22h30. “Criadores de beleza e bondade é o tema que escolhemos para focar nesta edição para replicar o heroísmo de nossos artesãos que ficarão nove dias em uma grande casa – explica. Antonio Inteligente, Presidente Ge.Fi. Gistiano Fiera Resort – Artigiano in Fiera é uma afirmação de grande capacidade criativa, firmemente enraizada em histórias e territórios, e respeitando a humanidade e a natureza. Iremos concentrar-nos em particular nestes jovens artesãos que escolheram o caminho de uma carreira brilhante e nas mulheres, cuja realização empreendedora ainda hoje não é de todo considerada garantida.”

Stands de todo o mundo

Este ano o evento é também uma verdadeira volta ao mundo entre produtos artesanais, alimentares e vitivinícolas. A Itália está presente com força total, como a Europa onde França Com os seus artesãos e produtos de alta qualidade, mas também há Espanha, Áustria e Portugal. País de honra lá Tunísiacujo distrito será hospedado no Distrito 5 Inauguração do Artigiano na Fiera 2023, sábado, 2 de dezembro, às 12. Em particular, em cooperação com o Governo da Tunísia, o Sindicato Tunisino da Indústria, Comércio e Artesãos, o Sindicato Nacional dos Artesãos (FINA) e Artegano de Vieira desenvolverão um projeto de cooperação que visa apoiar a economia e o investimento local. no Povo. Da África a grande presença de Marrocos Com as cooperativas Mogador, ligadas principalmente a dois projetos sociais relacionados com a libertação das mulheres e com a ajuda a mulheres com filhos em circunstâncias difíceis. Da Ásia ele éReino da Arábia Saudita, Sob o patrocínio direto do Ministério da Cultura de Riade, que selecionou mais de quarenta empresas artesanais que trabalham com o Comitê de Artes Culinárias para promover Cultura alimentar saudita com restaurante Do modelo. Do Vietname, em cooperação com o Ministério da Agricultura, chega um grupo de jovens artesãos seleccionados como parte do projecto “One Country One Priority”, um programa de cinco anos da Organização para a Alimentação e Agricultura para promover produtos agrícolas especiais de qualidade única e características. Eles voltam com seus produtos Coreia do Sul, para’Indonésia e empresas artesanais China. Das Américas, entre as novidades, há Panamá Com um grupo de artesãos especializados em acessórios de moda, têxteis, pintura e produção de café. Entre os novos países Ruanda e Uzbequistãoapresentado pela primeira vez com uma representação do melhor artesanato local.

226 empresas oferecem produtos orgânicos, veganos e sem glúten

A edição 2023 do Artigiano in Fiera tem como objetivo promover Orgânico, vegano e sem glúten, são mais gerais do que os produtos naturais “viver bem”, que representam agora um mercado em expansão graças à forte procura do público. Entre a Itália, a Europa e o resto do mundo estarão presentes 226 empresas que oferecem produtos orgânicos, veganos e sem glúten, Principalmente acreditado em diferentes capacidades, a nível nacional e regional. Caminhando pelos estandes será possível conhecer diversas histórias: Os calçados 100% veganos da Migliore Future vêm de Fermo, na região de Marche, e são produzidos em uma cadeia de abastecimento local sem processamento externo. As cervejas orgânicas são a Romagna Beer, produzida com grãos orgânicos antigos e cânhamo orgânico, e a Birra Love, a primeira do mundo a ser produzida em Franciacorta usando técnicas abrangentes. No setor agroalimentar, destaca-se a nova geração de olivicultores da região de Frantorio Mercurius, localizada na região DOP Aprutino Pescarese, que todos os anos produz azeite virgem extra orgânico obtido principalmente da variedade Dritta, presente na região desde a época do Renascimento. Sem glúten e sem lactose são os produtos da empresa Salumificio Benese de Bene Vagienna, na região de Cuneo, que desde 1973 se distingue pelo processamento artesanal, pela procura de matérias-primas de excelência e pela atenção constante à segurança alimentar, produzindo excelentes produtos curados. carnes típicas do país. região . Há também o laboratório de ervas artesanais Euphytos, um exemplo de empreendedorismo feminino que há cinco gerações trabalha no Piemonte com plantas medicinais para produzir suplementos alimentares orgânicos. Também do Piemonte vem a Cuor di Nocciola delle Langhe, uma empresa agrícola familiar em sua quarta geração, que cultiva avelãs orgânicas certificadas em Cravanzana, realçando seu sabor em pastas e pastas 100% de avelã. Há também avelãs orgânicas da Nativa di Giovanni Piergentili, que são utilizadas desde 2020 para fazer pastas em Agrofalisco, coração pulsante do setor agrícola do Lácio, região líder do Biostretto della Via Amerina. Uma área da província de Viterbo, onde Andrea Lanaioli, proprietária da Tenuta il Melograno localizada nas colinas da Serra de Chimini, também trabalha para transformar romãs orgânicas de vários tipos em sucos com propriedades benéficas.

30 restaurantes e 18 locais de degustação

Até 30 restaurantes e 18 locais de degustação: este ano o Hotel Artiginato de Fiera oferece também aos visitantes uma ampla escolha capaz de satisfazer todos os gostos. A oferta da pizzaria napolitana renova-se, assim como a cozinha mexicana e argentina, enquanto se estreia a restauração no Vale de Aosta e, pela primeira vez na Europa, haverá um restaurante de especialidades sauditas.

Áreas temáticas

Salões temáticos também são reabastecidos Vida em casa, Uma exposição para empresas artesanais especializadas em mobiliário, valorizando espaços personalizados e soluções de vida contemporâneas.Ateliê de moda e design, espaço dedicado ao mundo da moda e do design de alta qualidade, com criações sob medida, boutiques de joias artesanais e startups inovadoras. Finalmente, salão de criatividade, Espaço dedicado aos hobbyistas, às artes criativas e artesanais, incluindo decoupage e patchwork, com oficinas para aprender diferentes técnicas.

Leolandia na feira infantil

Será montado nas suítes de recepção 6/10 Área infantil patrocinada pela Leolandia Com diversos serviços destinados aos jovens visitantes da exposição e seus familiares. O “Leolandia in Fiera” será ativado com inúmeras ofertas e serviços, onde as crianças poderão divertir-se com total segurança das 12h00 às 18h00. Existem também dois espaços lúdicos: um para crianças dos 4 aos 7 anos, com espetáculos e oficinas, e outro para crianças dos 0 aos 36 meses (com a presença dos pais).

Concorrência

Também neste ano foi criada a campanha publicitária Artigiano in Fiera em colaboração com Ied Milano através concorrência Estiveram presentes treze jovens, entre alunos dos cursos de fotografia, design gráfico, ilustração e animação, que propuseram a sua forma de ver o evento através… 27 obras de arte. O cartaz escolhido é assinado pela jovem Designer Lara Montresor24 anos, natural de Valeggio sul Mincio.

Como acessar a exposição

O meio de transporte para chegar ao evento é Linha M1 do metrô (Ro Vieira parou) E Linhas de conexão ferroviária (Trainord) e Alta Velocidade (Italo). Para quem optar por acessar a exposição por conta própria carro A disponibilidade total de estacionamento será de mais de 10.000 vagas.

Entrega ao domicílio

Se você é um daqueles visitantes que fazem compras malucas e aproveitam o evento para comprar presentes de Natal, seja bem-vindo ao Suites 1/3, obrigado.Acordo com Correios ItalianosVocê pode solicitar o serviço Receba suas compras em sua casa Realizado em Artigiano in Fiera. Os preços começam nos 9 euros e variam de acordo com o peso e tamanho da mercadoria.

Como conseguir o ingresso grátis

A entrada no Artigiano in Fiera é gratuita: Você pode obter seu passe no site artigianoinfiera.it com apenas alguns cliques. Os visitantes das edições anteriores e clientes da plataforma online já receberam um passe gratuito para o seu email.