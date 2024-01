“Eu o contratei como DJ de rádio e nunca o ataquei. O documentário é como um Oscar.

O embate entre Cláudio Cecchetto e Linus Respectivamente, o fundador da Radio Deejay em 1982 e o atual diretor artístico da emissora explodiram ao vivo. Especificamente, no programa “Deejay Calls Italy”, que apresentou ao lado de Nicola Savino, Linus especificou “Não é interessante» Documentário sobre ele Vida profissional Escrito por Claudio Cecchetto Foi transmitido no dia 20 de dezembro pela Rai1 – “Gente de Cecchetto”, como são chamados – que mostra todos os talentos que descobriu no passado, que hoje são rostos conhecidos no cenário musical e televisivo italiano. Parece que nunca se desenvolveu amizade entre os dois ex-colegas, desde 1995, quando Chiquito deixou o DJ da rádio. Desta vez, Linus foi mais longe ao entrar em contato com Cecchetto «estúpido». Seu filho interveio em nome do caçador de talentos. Judy Chiquito, que num vídeo publicado nas redes sociais relembrou a contribuição do pai — “não me parece nada estúpido” — para as origens do DJ de rádio. Chiquito Sr. expressou seu agradecimento dizendo: “Meu filho é meu orgulho. Quem se importa com a audiência, para mim o documentário da Rai foi como ganhar um Oscar. Na noite do dia 20 de dezembro, “Gente de Chiquito” foi assistido por 1.828.000 espectadores, alcançando uma classificação de 10,2%.

Claudio Cecchetto, qual foi sua reação ao ouvir as palavras de Linus?

"Gostaria que todos os pais tivessem um filho como o meu. As palavras de Judy não são uma defesa formal: quando li o que ela escreveu, senti-me honrado e orgulhoso de ser seu pai. Ele realmente acredita no que diz. Imagino que alguns pais tenham ciúmes de mim de alguma forma. Se meus filhos, porque Leonardo também é tão inteligente quanto Judy, foram bem educados, também digo que o maior crédito vai para Mabi Dana, minha esposa e sua mãe.

Em 1995, a sua Radio Deejay foi adquirida pelo grupo L'Espresso ou De Benedetti. E muitas coisas estão mudando.

“Linus chegou em 1984. Eu o nomeei e confirmo isso. Linus era meu funcionário. Em 1995 chega o grupo L'Espresso com Carlo De Benedetti. Na verdade, eles eram meus inimigos. Quando conseguiram 50% do rádio, começaram a mudar o jogo. A minha missão era dupla, liderar a primeira estação de rádio em Itália por um lado, e descobrir e lançar talentos por outro, mas em geral era de carácter artístico. A ideia do expresso, ou melhor, dos meus inimigos, era anunciar bastante e fazer faturas. A Deejay Radio é a minha rádio que foi fundada com meu próprio dinheiro e estava claro que eu não conseguiria sobreviver nessas condições. Neste contexto, como acontece frequentemente quando há mudanças de propriedade, Linus decidiu ficar e tornou-se funcionário do Grupo L'Espresso. Ele escolheu estar do lado dos mais fortes. “Mas não quero uma alimentação dupla que não existe. Ainda hoje digo que meus adversários foram Lespresso e De Benedetti.”

No entanto, Linus lançou uma busca inequívoca nela. Não parece o resultado de um erro. Você já se perguntou por quê?

“Pergunte a ele. Não para mim. Muitos de vocês me perguntam isso, mas está claro que esta pergunta deve ser feita a ele e não a mim. Porque deve ficar claro que esses ataques vieram dele. Não é da minha natureza atacar ninguém. Não ataquei ninguém como político aqui em Riccione: “Continuo apoiando a linha da proposta e não a linha da oposição. Se não atacar ninguém como político, muito menos como caçador de talentos ou DJ.”

Linus destacou que o documentário “Gente de Chiquito” teve baixa participação. o que você acha?

"Mas quem se importa com as classificações? Para mim foi como ganhar um Oscar, estava no horário nobre da Rai 1. Quando entrei na Rai era o índice de aprovação e não o Auditel. A classificação de aprovação ainda é a métrica mais válida para mim. E isso no documentário foi muito alto. Sublinho que não foi um documentário sobre mim: eram 833 pessoas, Iovanotti, Amadeus, Fiorello e depois Gerry Scotti. Assim como Fabio Volo e Leonardo Peraccioni, para citar alguns. Depois Carlo Conte, amigo e colega, também caçador de talentos, e muitos outros. Todas as pessoas têm um fato importante: quando as lancei, estava convencido de que elas seguiriam seu caminho. E quero dizer que eles têm feito isso há anos e décadas. Não estou surpreso com o sucesso que esses grandes amigos têm ano após ano. E então não vamos esquecer a turma dos DJs."

Então foi também um documentário sobre as origens do DJ de rádio?

“A gangue de DJs, que ela fundou no rádio, era um laboratório de ideias. Gerry Scotti, Giovanotti e Fiorello trocaram pontos de vista, opiniões e visões no início de suas carreiras. O documentário foi sobretudo sobre este grupo de pessoas, como eu dizia, que percorreu um longo caminho e ainda hoje é muito importante. Então digo a Linus que ele subestimou todas essas pessoas incríveis. Há outra razão pela qual digo que a Auditel não é do meu interesse.”

O que isso significa?

“Sabe o que mais gostei e que recebi nos últimos dias?”

por favor.

“Não vou citar o nome de quem fez isso para mim, mas direi as palavras exatas. “Cláudio, o melhor do documentário é que não parecia música rai.”

Porém, ele disse que a transmissão na Rai, na época do Natal, foi como ganhar um Oscar.

"Claro. Na verdade, eu diria que a Rai finalmente está começando a usar novas linguagens para falar e convencer o público a escolher seus canais. E adoro a ideia de terem escolhido esse documentário para iniciar esse novo ciclo. A edição do documentário é óptimo, avança a um ritmo acelerado com pequenos flashes e digressões. Resumindo: "É animado e não chato. Digamos apenas que não é o programa habitual a que estamos habituados, o programa pensado para quem adormece na frente da TV."



Então ele não responde ao ataque de Linus?

"Acabei de sair da Câmara Municipal de Riccione. Agora penso na Visit Romagna (empresa de promoção turística da Roménia, da qual é Diretor Artístico de Grandes Eventos, Editor), e aproveito o sucesso da passagem de ano na Riviera como as minhas "Sete Luas" da semana : festas, shows e DJ sets em um formato que ajudou na criação dos departamentos."