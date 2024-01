Chiara Ferragni após retorno ao ataque de Pena: “Na prisão”

Chiara Ferragni ela está de volta. influenciador, Após o escândalo Bandoro e um longo período de silêncio, Story postou no Instagram. “Estou com saudades. Aos que expressaram suas opiniões, mesmo negativas, em tom calmo e construtivo, porque na vida sempre há tempo para discutir, pensar e recomeçar. Pessoas que realmente amam você podem ser vistas em um instante, e eu vi você”, disse o influenciador da mídia social. E eu li e ouvi. Muito obrigado”.

Mas entre os figurões há quem a ataque com dureza e sem meias palavras: “Se eu for ao banco e roubar dez mil euros, vão dar-me três anos sem liberdade condicional. Segundo esta lógica linear, Chiara Ferragni deveria pegar trinta anos”. – disse Andrea Penna, vencedora da edição anterior Expresso de Pequim -. Em todo caso, quem rouba sabendo que está roubando é sempre melhor do que quem o faz fingindo ser autor de obras humanitárias. Lamento muito por ela, mas todos os seus bens deveriam ser confiscados e enviados para atividades socialmente úteis durante pelo menos duas décadas. Sem redução da pena e sem visitas dos pais. o fim”.

Mas devo dizer que também há quem a defenda: “Fala-se muito de violência contra a mulher, basta um erro, e durante duas semanas Chiara Ferragni está sob ataque por tudo. Calma, esta social 'ódio', que começou É pesado até para quem lê. Descobri no dia 2 de janeiro de 2024 que bullying, vandalismo de loja e ameaças não são formas de violência. “Que vergonha”, disse Elisa Dospina, “vocês são valentões.” . Em suma, a questão permanece em aberto.