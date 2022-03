Horóscopo de 21 a 27 de março

horóscopo semanal

“A Lua Minguante em Capricórnio”

(de 21 a 27 de março de 2022)

sejam todos bem vindos!

Como você está? Aqui está o seu horóscopo primeira semana Novo ano do zodíaco! De fato, o sol acaba de passar pelos portões da primavera saindo das águas de Peixes e entrando no fogo de Áries. E no final da semana- Domingo 27 Mercúrio também seguirá e entrará em Áries. Mas antes mesmo de entrar no coração do céu astronômico, espero que todo o poder de regeneração disso possa chegar até você começo importante, que para a astrologia é uma força simbólica do “Ano Novo”. Dedico a você um estudo aprofundado do qual você pode se recuperar Link.

Então, durante a semana, forma-se o último quarto da lua, fase que muitas vezes nos leva a fazer um balanço do que deixamos para trás e, ao mesmo tempo, determinar uma série de novas intenções de semear. Aqui também retorna o mesmo sabor do “Ano Novo”, quando nos livramos do que não precisamos mais e ao mesmo tempo traçamos o rumo de novos projetos para o próximo ano. E nesse espírito recomendo a leitura do seu horóscopo, como um convite para tirar aquele ‘tiro’, apontar Sagitário para o horizonte e partir para algo novo!

Só tenho que deixar vocês lerem, mais uma vez obrigado pelo carinho e atenção que vocês dão – semana após semana – a essa nossa maravilhosa joint venture. Está realmente dizendo que: quase no momento nove anos juntoscada vez mais Todos loucos por astrologia! Obrigado sempre!

Abraço e felicidades, leia a todos!

