Amanda Lear: história real, idade, parceiro, vida privada, nome real, marido, filhos

Amanda Lear, a elaborada artista, já é apaixonada pelo público há algum tempo. Mas neste artigo queremos falar sobre sua vida privada! Lear está namorando alguém muito jovem e vamos descobrir quem eles são e toda a sua curiosidade de relacionamento só para satisfazer os fãs de fofocas.

Não era um mistério que Amanda Lear estivesse apaixonada, pois namorava há algum tempo. A cantora e atriz saiu do armário e postou fotos no Instagram com o namorado.

No entanto, pessoas inteligentes notaram um detalhe bastante óbvio: o parceiro de Amanda é muito jovem! A diferença de idade não parece incomodá-los muito, pois eles continuam postando fotos juntos carinhosamente em suas contas de mídia social.

Muito jovem, o novo namorado de Amanda Lear é Manuel Casilla. A diferença de idade entre os dois foi revelada em cerca de quarenta anos. Embora isso possa parecer um pouco estranho, também foi observado que, no amor, a idade é apenas um número quando os sentimentos são sinceros.

Amanda Lear Ele é um artista famoso muito querido pelo público italiano, praticamente para a vida. Ela é uma mulher muito atraente, que durante sua carreira conseguiu atrair a atenção de milhões de italianos que sempre a seguiram com muito amor. Com seu talento e sendo evasiva, parece que Amanda conseguiu se tornar simpática. Mas o que realmente sabemos sobre ela e sua vida privada?

Amanda Lear, a verdadeira história

O nome dela é Amanda Tap ED nasceu em 18 de novembro de 1939 em Hong Kong. Ela se mudou para Paris depois de concluir a escola primária. Depois estudou em Martin School of Art em Londres Em 1964. Começou a trabalhar como modelo Kathryn Harley E parecia que em pouco tempo era muito procurado. Modelo B النموذجPaco Rabanne, ho Ele foi imortalizado pelas câmeras de Charles Paul Welbe, Helmut Newton e Antoine Giacomoni para revistas como Vogue, Marie France e Elle. E novamente em 1965 ele se encontrou em Paris Salvador Dali, vocêUm artista espanhol parece ter ficado muito impressionado com Amanda e sua beleza. Amanda e Salvador estão juntos há vários anos, 15 no total.

Vida profissional

Ele estava trabalhando no mundo da música, especificamente nos anos oitenta Log de diamante para o café da manhã, Que teve um sucesso realmente incrível, especialmente na Noruega e na Suécia. Também teve sucesso na Europa, mas não tanto quanto em outros países. Na América do Sul também fez muito sucesso. Na Itália, por outro lado, ela se entregou a dirigir um programa intitulado MacOi Amanda E então novamente dEdições Eletrônicas de Premiatissima, Um programa que foi ao ar no Canal 5 exatamente em 1982, 1983. Em 1984 foi publicado então minha vida com dali Retomar. Ela se dedicou novamente à música, BoAtravés do aplicativo Paixão Secreta Em 1988, a moda voltou com um amanhã.

Vida privada

Como já tínhamos a chance de antecipar, ele tinhaUma história de amor muito importante com Salvatore Dali. Ela admitiu recentemente que tem uma queda por homens mais jovens. Seu último parceiro, na verdade, é uma jovem loira, de olhos azuis que Amanda mostra com orgulho até nas redes sociais. Não temos muitas notícias sobre o jovem, então não sabemos quantos anos ele realmente tem, nem qual é o nome dele. Uma coisa é certa, e que Amanda está feliz com seu grande amor.