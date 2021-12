Ladies ‘Paradise 6, 17 de dezembro de 2021: Episódio

Prévia do Ladies ‘Paradise 6, 17 de dezembro de 2021

Paraíso Feminino 6 Em 17 de dezembro de 2021 ir no ar na rai 1 Exibido pela primeira vez em 15:55. com este episódio Um bloco de episódios variando de 66 a 70 da sexta temporada. As apostas também estão disponíveis em Ray Play, em execução direta ou a pedido.

Aqui estão as prévias Paraíso Feminino 6 A partir de 17 de dezembro de 2021!

Trama do paraíso das mulheres 6 – episódio 70

Gemma Eles montaram uma Gruta de Natal com ela Baba como uma garotinha. Agora que seu pai se foi e a memória pode machucá-la. No entanto, também existe uma maneira de transportar nossos entes queridos para a memória com gentileza e doçura. A pequena Zinta encontra uma surpresa em seu guarda-roupa. Graças a isso, ela voltou à sua mente quando fez a cama com o pai. eu Lembre-se que ninguém vai levá-los.

Umberto receberam informações corretas: vegano Ele vai passar as férias de Natal na América. O designer vai embora. No entanto, ele não pretende deixar Milão sem se despedir Venere. Ela tem um talento especial para cada um deles.

Armando Ele não consegue guardar para si o que descobriu Nino. Ele acha que está certo Don Saverio Esteja ciente disso. Zakka está passando por um momento de crise. Em segundo lugar Irene Dora Ele deve aproveitar: para Cipriani, esse é o momento perfeito para voltar e seguir em frente com ele.

Anna e Salvator Eles se aproximaram lentamente. Impriani encontrou uma maneira de dizer ao garçom que era viúva e mãe. que Salvatore Ele ainda não sabe Irene não uma filha QuintoMarido falecido de Impriani. pai da criança Massimo Riva, que – na época – era muito ruim com eu. A jovem teme que Salvatore reaja mal a essa notícia. Ele não tem coragem de declarar isso a ele. Então ele toma uma decisão dolorosa e inesperada.