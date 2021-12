As mulheres investem menos? Sim, mas eles são mais bem sucedidos do que os homens

A imagem regional também mostra que quase cinco atividades empresariais no Chile são realizadas por mulheres (17,9% contra 82,1% para homens). Mais do que o dobro em comparação com alguns países europeus, como a República Tcheca (8,3% vs. 91,7%), Portugal (8,2% vs. 91,8%), França (7,6% vs. 92,4%)), Alemanha (7,5% vs. 92,5 %), Eslováquia (7,5% vs. 92,5%), Espanha (6,4% vs. 93,6%) e Polónia (5,7% vs. 94,3%). Por outro lado, a Itália ficou em sexto lugar, com 10,10% das atividades empresariais para mulheres em comparação com 89,9% para homens.

Mas quão influentes são as diferenças de gênero quando se trata de escolher em quais títulos investir? A XTB analisou as 10 principais ações escolhidas por homens e mulheres nos últimos 12 meses e destacadas como o título Tesla É mais trocado entre homens e mulheres, como NIO (do setor automotivo), AMC (entretenimento), Palantir. Técnicas (Programas), Jim Stop (Eletrônicos) e Uma maçã (tecnologia). No entanto, eles deixaram claro na análise que os homens estão mais inclinados a negociar ações relacionadas à extração de petróleo ou gás, como Callon Petroleum, Oasis Petroleum, Noble Corp e Nabors Industries. Quanto às mulheres, mencionamos Wirecard AG (serviços financeiros), McEwen Mining (mineração de ouro e prata), Virgin Galactic (empresa criada pelo empresário Richard Branson para criar uma oferta de voo espacial suborbital para o mercado comercial) e Tui (turismo e viagens).