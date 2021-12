Homens e mulheres: a opinião de Shea no episódio 17/12/21

Que dia melhor do que sexta-feira 17 para o episódio A (e terrivelmente inútil) GemmaCentrica?

É (quase) Natal, estamos (quase) melhores, mas até as luzes e os presentes debaixo da árvore e Michael Buble Eles conseguiram nos surpreender tábua Hoje, aqui.

Agora, supondo que:

– Tina Cibulari Enfatize corretamente (se a necessidade persistir, é claro) paramuito leveza com o que Gemma Galgani Ele voa de flor em flor, passa de ofegante para outro mastro recebidoSentimento Para uma nova entrada aleatória, é relatado que apenas alguns dias antes de deitar ZenZuale na mesa de bilhar Leonardo Você pode colocar suco de limão Costabel Albor (Aliás, você tem novidades sobre ele? Federica Ciarelli);

– Gianni Sperti Em destaque Estranheza de comportamento Leonardo O que – veja o que está acontecendo! – Em vez de se intimidar, como toda a gente não conhece o mundo do entretenimento, pela presença das câmaras, é mesmo à sua frente que ele deu o seu melhor, dando-nos “aguenta o beijo” com Jimonae, em vez disso, quando ele se encontra sozinho na companhia da senhora, no caso íntimo de sua casa, quem sabe por quê. ”Eu não estava com vontade“…

– Maria de filippi Ele destacou o fetiche óbvio do cavaleiro por roupas, nas quais ele dedica toda a sua atenção (que eu não sei se você notou, mas Leonardo tente o que mais Galgani, entre “Parabéns mesmo assim, lindo vestido, todo de preto, sexy …“é isso”Ela estava vestida de uma certa forma, muito provocante, que era um pouco sexy naquele momento …‘), e enquanto houver um arquivo rainha Ela fez questão de perguntar se quando ele não tinha vontade de beijá-la não era porque ela já havia trocado de roupa. Jimona Ele usa um terno de látex, chicote e salto agulha e está de quatro com uma maçã na boca MANNAGGIALAMISERIAPERCHEMARIA!

Eu estava dizendo, visto que é óbvio para todos que ele não é nada mais do que outro show secundário com outro personagem em busca de uma reaproximação Canal 5e enquanto Gemma Vamos ficar nesses estúdios com essas cortinas curvas e nunca vamos nos livrar delas, podemos pelo menos tentar fazê-las Pequena quantidade Mais glamoroso enquanto desfruta do sadismo, o que coloca o profissional em dificuldade?

Porque ao longo dos anos, vimos diferentes tipos de pessoas desesperadas por aí. De criadores como Marco Firpo Isso pelo menos te fez rir daqueles com a tagarelice certa para virar cada omelete da melhor maneira possível costabelli, que se sujou no final (cit), revelando seu desejo pelo status de estúdio, mas até então quase perfeito. E então lá Leonardo O que não é engraçado nem dotado de palavras certas, conclui-se. Estes são os meus favoritos, porque eles não podem esconder porque estão desesperados.

Basta fazer a ele uma meia pergunta extra e você travará o sistema dele, certo. Esqueceram dos pappardellas que faziam em casa e acabaram atirando no próprio pé. Como hoje, quando ele falou sobre a escassez de limão das câmeras. ”Quando estávamos na privacidade da casa, eu poderia ser eu mesmoNa verdade, ele não a aceitava quando ela era.Ele mesmoQue estranho, hein? Sem mencionar quando ele estava tentando fugir das perguntas candentes sobre atração física e saiu dizendo:Existe também uma atração que tem um valor agregado para quem você é como personagem, entendeu? Esse é o valor agregado!Mais deslize freudiano do que você morre, hein.

Nota 1. Mas estou cheio de odiadores dos horríveis clichês masculinos que nos alimentam homem e mulher? e Armando Encarnato qual qual”Eu sou mais homem que você“, e Ida Platano qual qual”É muito feminino“, E isso também Elena qual qual”Normalmente o homem deve beijar a mulher, esperar pelo homem“… Bem-vindo a 1921, realmente, para que eu Ponte Velha Eles estavam na frente, merda!

Salmo 2. Vamos nos expressar em um trono Matthew Ranieri É cedo, especialmente devido ao desastre geral que esta temporada nos dá trono clássico. Mas deixe-me apenas dizer que, depois de bater no jovem de 19 anos que faz sexo soar * como Jimona, qual qual Marion Quem trouxe o tronista para o abrigo onde resgatavam animais, entre porcos e vacas selvagens, já conquistou uma parte do meu coração. Ela e o lindo cachorro grande que implorava por um carinho.

Nota 3. Ainda estou em êxtase por isso ”então Gianni, Ele ouve. Estamos falando de alguém que coloca algodão nas calças para parecer talentoso, e esse é você. Você tem uma idade e diz que tem 38 anos. Quer dizer, ele coloca o forro dentro da calcinha, entendeu? Pense em como ele é confiável!” A partir de Tina uma Como. Eu ainda quero mais!

Vídeo do episódio: aposta completa – Giovanna: “Alessandro, uma de suas palavras me ofendeu!” – Giovanna se apresenta – Tina: “Nicolas, o que você me diz? Seu cabelo está tingido!” – Gemma e Leonardo: a comparação – O exterior de Gemma e Leonardo – Tina vs. Gemma – Maria: “Leonardo, você se sente atraído por Gemma? Você a jogou de novo?” – Beijos da marion e do mate – Exterior por Mathieu e Marion – Exterior por Matteo e Federica – Mateo: “Federica para mim você é uma mulher!”