Amici 21 Episódio 12 de dezembro, transmissão ao vivo, prévias, eliminação, desafios

Novos desafios planejados para os alunos. Nesse ínterim, Sabrina Ferrelli julgará os cantores

hoje Domingo 12 de dezembro ir no ar Episódio treze A partir de 21 amigos A partir de Maria de filippi.

Amici 21 Episódio 12 de dezembro – Avanços

No episódio final Tommaso e Guido Eles perderam durante as partidas e foram substituídos em uma fileira CríticoO rapper e Cristiano, dançarino. Cantores de hoje Alex, Aisha Raya Apresentando novos e inéditos. Celentano vai pendurar a camisa durante Rhea e Mattia Eles entrarão no desafio.

Os convidados deste décimo terceiro episódio são: Marco Mingoni, Quem vai dar a Anna Pettinelli uma pequena surpresa, ricky Quem apresentará sua última música “Sorry” H Sabrina FerrelliQuem vai julgar os cantores.

Amici 21 Episódio 12 de dezembro – ao vivo

Maria de Filippi inicia o décimo terceiro episódio de Amici 21, e imediatamente começa com o primeiro desafio à bailarina. Mattiada qual ele saiu vitorioso. Mais tarde ele ligou para o estúdio Sabrina Ferrelli, Ele chamou para julgar os cantores no desafio e, portanto, para estabelecer o ranking.

LDA Ele é o primeiro a executar e reescrever os versos da faixa original de Pooh “Só me dê um minuto”. Vote nele 9. Continue Aisha isso canta “Li tudo sobre issoEscrito por Emily Sandy; Para ele também o 9º ano. Luigi canta a canção”AleriaPino Daniele mostrou ao público uma versão interessante da música, aliás Sabrina confiou-lhe 9.5. Crítico, Eles foram para a escola sozinhos, há uma semana, ele escolheu a música de Lirama.outro diaAs palavras que ele escreveu são muito poderosas e tocantes: referem-se a um amigo que provavelmente está gravemente doente.O menino, de fato, fica eufórico ao final da apresentação e obtém uma nota 8,5. Sisi cantar “Amino, você está no universo” Por Mia Martini e embora ela não tenha reescrito muito da música, ela ainda conseguiu bater Sabrina que deu um 9.5.

Alex escolha a musicaVerdadeEscrito por Brunori Sas, infelizmente ele tem dificuldade de lembrar a letra e tenta cantá-la novamente três vezes, até se sair muito bem. é sua vez Elena isso canta “Quando o amor acabaEscrito por Riccardo Cocianti. Ele segue brancura isso canta “Meta” Em Justin Bieber.

Celentano pendura a camisa da Cosmary

Cosmari Executa uma dança de salto que não agrada Alessandra Celentano. Na verdade, a professora pendura a camiseta na aluna, dizendo-lhe que se esta fizer algo que não a satisfaça, ela será eliminada do jogo.

Convidado de Marco Mingoni

Depois das atuações de Dario primeiro singles e depois Dario, Serena e Mattia em uma jogada tripla, que decepcionou muito Celentano, Rudy se prepara para a partida Bettenelli. É isso: Bettenelli vendou os olhos dele Marco Mingoni Ele entra no estúdio e canta sem instrumentos. Anna terá que dar uma opinião, mas ela imediatamente percebe que a pessoa que está desempenhando o papel é o cantor conhecido, e não um colegial.

Marco Mingoni Ela canta seu novo singlehomem mudança“

O segundo desafio: Raya Bak

Rhea, que ficou em último lugar no ranking de Christian de Sica, deve rivalizar com Alice, a adversária externa. O júri decidiu que Rhea deveria ficar em Amici 21.

ao mesmo tempo, Aisha, Alex E. Ria Progresso não publicado. Respectivamente “más vibrações“,”gostando de tudoPor Alex WAbsurdo“

Entrar no estúdio rickyVencedor do Amici Singing Award 2017. O cantor apresenta sua música “Com licença“