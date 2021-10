Programas de TV hoje à noite, domingo, 3 de outubro de 2021: filmes nas notícias da TV e programação de entretenimento

Programas de TV em Al Rai 1

6,00 em sua religião de imagem

6h30 no noticiário da família

9,40 Países que vão para Livio

10h30 na foto dele

10.55 Missa sagrada do alto da Basílica em São Francisco em Assis

12h00 Angelos atuando

12,20 Linha Verde II

13.30 Jornal de TV TG1.0

14h00 no domingo com Mara Vinier

17,20 de nós … um talk show gratuito

18h45 Heritage Weekend com Flavio Insinna

20.00TG1 Jornal

20,35 O desconhecido de costume – de volta com Amadeus

21,25 IMAGINAÇÕES DE PIZZOFALCONE 3

23.35 Notícias Especiais TG1

Programas de TV no Rai 2

6,00 noticiário 24

6,25 NEWTON EDU com Davide Coero Borga

7,00 pai em tempo integral

7.20 Bruxas de telefilme

8.40 Preservação da religião

9.10 no caminho da religião de Damasco

9,40 0 Então não com Paola Severini Melograni

10,15 TG2 – DQSSIER / 11,00 TG DIA DO ESPORTE

11.15 RAI2 INTERCOM

13.00 TG2 DAY / 13.3O TG2 محركات Motores

14h00 The Ranger – A Life in Heaven Telefilm

15,35 Ciclismo: Paris e Rubix Direct

17,25 Shakespeare 8 Hathaway

18,15 Sunday Sport Tg

18,25 90 graus min

20h30 Jornal de TV TG2

21.05 NCIS: Los Angeles

21,50 NCIS: Nova Orleans

22.40 Sunday Sports

Programas de TV em Ray Tree

6.30 RAINEWS24 Newscast

8,00 Fim de semana Agora

9,00 ENVIE-ME UM RAITER COM Federico Ruffo

10h20 Além do rio e entre as árvores

11,10 TCR EST0VEST / 11,30 TGR REGIONEUROPA

12.00 TG3 TELEGI0RNALE / TG3 OFF LINE

12,25 MEDITERRÂNEO TGR

13,00 Raízes, o outro lado da migração e o quarto setor

14.00 TC REGIONE / 14.15 TG3.0. Jornal de TV

14h30 Filme de comédia, Guerra das Rosas

16,25 Hudson e Rixie

17.10 KILIMANGIARO 2021 TRAVEL COLLECTION

19.00 TC3 TELEGIORNALE / 19.3O TG REGION

20h A que horas ele faz com Fábio Fazio

23,35 Tg REGI0NE / TG3 M0ND0 / METE0,0

0.10 Comédia Love Across the Lines

Programas de TV online 4

6.10 História do Festival de Música

6,35 TG4 Última Hora – AM

6,55 contador

7,45 Coração vs Coração

9.55 CASA VIANELLO Sitcom

10.55 The Chef Crimes Novel 4a-episódio

12h00 TG4.0 Jornal de TV

12,30 Borough e quarto filme amarelo

Filme 14.20 Moon Mountains

17.05 Traidor do filme de faroeste Fort Alamo

Programas de TV no Canal 5

6,00 PÁGINA FRONTAL TG5

8,00 boletim matinal TG5

8.45 Documentos documentais devem ser especificados

10.00 Santa Missa

10.50 Histórias de Milaverdi

12,00 Milaverde

13h00 Jornal de TV TG5.0

13.40 Arca de Noé

14,00 linda

14,20 Uma vida

15h30 Cenas do casamento de D

17h00 talk show do Veríssimo

18,45 Queda Livre

20.00 TG5.0 Jornal de TV

20.40 Papersima Sprint Assorted

21.20 Piadas separadamente

Programas de TV na Itália 1

7,00 Mike 8 Molly

7,40 Tom 8 Jerry / 8,00 mr. feijão de desenho animado

8.20 Mistério da prata e taxas de tete

8.45 LOONEYTUNES DESENHOS ANIMADOS

9,40 o tipo negrito

12.25 ESTÚDIO ABERTO. Boletim de notícias

13h00 SPORT MEDIASET – XXL Sports News

14.00 Ciência e motores do planeta eletrônico

14.30 Lúcifer

16.20 Walker

18.05 Camera Café

18.20 ESTÚDIO DE NOTÍCIAS DA TV ABERTO

19h30 CSI: cena do crime

20,25 NCIS

21.20 Grande filme Mãe

23,35 pressão

Programas de TV no La 7

7,30 TG LA7 Telecom

8,00 tudo

9,40 VARIEDADE UOZZAP

10,35 quartos com vista

11,00 Ingrediente Perfeito

11,50 O ar que puxa o diário

13,30 TG LA7 Telecom

14:00 filme-drama. Quer começar de novo?

16,15 LA 7 DOC

17.15 Movie-Com. Tootsie

Jornal 2O.OOTGLA7

20,35 nas notícias

21h15 ATLANTIS – HISTÓRIAS DE HOMENS E MUNDOS Com um Purgatori de sonho

1.00 TG LA7 TV Newspaper

1,10 em notícias de notícias

Programas de TV na TV 8

8:00 Entendendo mal um filme de amor comédia

9,45 4 restaurantes

10.45 XFACTOR2021 “Testes de Desempenho”

13.00 TG24 / 13.15 TG8 Sport

13,45 SUPERPOLE PARA GARA

14,00 GP de Portugal

15h30 Fique orgulhoso depois de Gaara

16h00 Filme – TOMB RAIDER

18.00 Hotel Bruno Barbieri -4

19.15 ESPECIAL ESPECIAL / PADDOCK

20.05 AMERICAS GP

21h00 Paddock Sport

22.30 GRID Sport

24.00 Red Sports Zone

Programas de TV em novembro

6,00 Documentos de caça

11,00 Temporada da Terra

14,00 TOP DEZ SHARKDOWN: OS DOCUMENTOS MAIS MORTOS

14.55 Referências a filmes de suspense do futuro

Filme 16.55 – Il Monaco

18,40 O fazendeiro está procurando a realidade da esposa

20.00 Little Great Italy

21,25 Filme de ação italiano Job (EUA 03)

23,35 O amor é engano – um verdadeiro crime Rosbosch

1.35 eu vivi com um assassino

3,40 Tons de documentos de amor criminoso

Programas de TV na Mediaset 20

6.10 Largura da Malha do Carretel da Corrente 20

6,15 Renovar

6,55 MR.ROBOT

Declaração 7,35

18.45 FILM-Action FIRE DOWN ABAIXO – INFERNO ENTERRADO

21h00 Saída do filme dramático – Reportagem

23.10 O filme de ação do Homem de Ferro

1.05 Contenção

Programas de TV online 4

6,00 sem trilha

10.05 Criminal Minds

14.00 Filme – Action Parker

16:00 Doutor da Telefilm

17.40 LASCOP – ÚLTIMA CAPA

19,20 apenas para rir

19,45 filme de suspense 47m

21.20 Filme de suspense duplo-suspeito

23,30 Vikings

Programas de TV no La 7 D.

6,00 TGLA7

6.10 Thread. show de ganso

7,50 Menus Benedita

14,35 Josephine, anjo da guarda

18,15 TGLA7D

18.20 Downton Abbey

21h30 Anatomia de Gray

0,50 oferta Dr. Oz

Programas de TV na Cielo

12h30 Carrera Cup Itália Dir.

13,45 Movimento máximo para o filme

15h30 Film-Awentura MAGMA-INFERNAL Disaster

17:15 Filme de ação sobre o terremoto de San Andreas

18h45 Negócios em realidade sombria

20h15. A realidade da empresa familiar

21h30 Exibições de filmes dramáticos

Programas de TV na TV 2000

7,00 Santa Missa (8,30; 19,00)

9h20 Bom dia senhor

10h00 Carol – O Papa deixou a imaginação do homem 1 – Episódio

12h00 Angelos

12.20 KAROL-A POPE LEFT A MAN Ficção 2 – Episódio

14.20 As Aldeias da Itália, Doc.

15,00 A coroa …

15,15 Um, um e cem mil prosa

18,00 Rosário / Tg 2000 / Tempo

18,50 rasgado

20,00 Rosário / 2O,3O TG2000

20,50 sóis com Monica Mondo

21.20 Filme dramático. qualquer que seja

23,40 Green Card de comédia – Casamento de Conforto (EUA / França 1990) com J. Depardieu

Programas de TV no Mediaset Extra

6,00 Tgcom 24

6.05 Renovação do Big Brother

9,00 VIP BIG BROTHER (AO VIVO) (Ao vivo)

21,10 BIG BROTHER VIP (uva)

Programas de TV em foco

9,00 casos arquivados de história antiga

11,00 amazon selvagem

12h00 MISTÉRIOSOFTHEMEKONG

12.55 Documento Wild Portugalo.

14h00 Cidade em perigo «Veneza»

15.00 Data Proibida «Segredos do Vaticano» Doc.

16h00 Data Proibida Doc.

17h00 Mussolini – Últimos Dias

18,00 tesouros escondidos «

19h00 North America Wild

21h15: Obras-primas da engenharia romana

22.15 Egito Antigo: Civilização Eterna

23.15 PAÍS DO GRANDE GATO DOC.

Programas de TV no Iris

7.20 Police District 5 fictício “Mole Chase”

8,15 Telefilme de Perigo

9.45 Devolução do filme de suspense ao remetente – de volta ao remetente

11h45 – Filme de comédia The Lady Kills Everyone

13,50 Filmes – Dramas. ARGO

16.20 FI LM-Comm. Ocean Eleven – Jogue o seu jogo

18.40 Filme – Sabion. Agente 007 – Missão Goldfinger

21:00 Filme-drama. Montecristo (EUA 200.)

23.20 Filme Original Sin

Programas de TV no Ray Film

8,35 filmes de drama. o banho

10,25 O aparecimento de um filme de comédia completo sobre a casa

11,50 filme drama. Quando você nasce você não consegue mais se esconder

13.55 Filmes de comédia que começam nos Estados Unidos

15.50 FILME – AINTURA WHITE FANG

17:45 Filme de Aointura, O Retorno das Presas Brancas

19.30 Film-comico criado Coligno

21.10 Filme – Awentura Apple – Son of the Wind

22,55 drama do filme. O que as pessoas vão dizer?

Programas de TV na Paramount Network

8:00 Sukko – Mistério entre as montanhas

9,00 Giallo Garage Filme para TV O Segredo de Vender o Filme: Assassinato em um Menor

11h00 A casa na pradaria

15h00 O filme de animação Close to Meatballs

17h00 Filme de comédia de 30 anos por segundo

19h00 Filme de comédia Você simplesmente ama o primeiro relógio

Filme de suspense das 21h10 – O negociador

23,00 Yellowstone

Programas de TV no La 5

6,00 sabonete vivo

7.40 O Segredo – Álbum Memórias da Telenovela

9.40 MODA E VESTUÁRIO X-STYLE

10,20 ONE LIFE Telenovela

14h15 amigos talentosos

16h15 VIP BIG BROTHER (uva)

17.10 Filme de comédia Uma recuperação do amor

19.10 O amor está no sabão do ar

21.10 Filme – Revitalização de Natal

23.05 Filme de comédia quando o amor chega à cidade

Programas de TV no Cine 34

7.40 Filme biográfico AMAMI

9.35 Filme TV-Western LUCKY LUKE

11.05 Estudo ilegal de filme de comédia

13h00 Filme de comédia The Usual Fools

14.45 South Kensington Comedy Film

17.05 Filme de comédia Como é lindo fazer amor

19.05 TV Comedy Movie DIN DON – UMA PARÓQUIA EM DOIS

21:00 Ladrões de comédia escolar

22.50 Filme de comédia Sonhos Proibidos (Itália, 1982)