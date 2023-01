“Maravilhas – Estrelas da Europa” – Gabinete de Imprensa da RAI

Alberto Angela regressa com uma viagem de descoberta do “País das Maravilhas” que atravessa pela primeira vez as fronteiras nacionais nesta nova série Estrelas da Europa para explorar, além dos sítios italianos, os sítios UNESCO mais fascinantes do nosso sítio. continente. Quarta-feira, 11 de janeiro, às 21h25, na Rai 1, o terceiro e último episódio do programa Rai Cultura dedicado aos tesouros do nosso património cultural e ambiental. Nesta data começa a viagem desde a Andaluzia em Espanha. Em Granada, a pedra da Alhambra transforma-se em renda e testemunha o longo domínio árabe da Península Ibérica. Em Córdoba, as colunas da Mesquita formam um bosque pedregoso e em Sevilha o flamenco expressa o emaranhado de sentimentos da tradição cigana. A atriz Rocío Muñoz Morales fala sobre isso. O palco italiano deste episódio é Palermo, através do ouro da Capela Palatina, do mármore branco da Fonte de Pretória e da pedra cor de mel do Teatro Massimo. Três eras de diferença, com lembranças da etoile Eleonora Abbagnato. Em seguida, vamos à Igreja de San Domenico, onde estão os restos mortais de Giovanni Falcone e onde Paolo Borsellino fez um famoso discurso. Suas palavras serão repetidas, fazendo-nos refletir e talvez estremecer. A jornada termina em Praga, a cidade das cem torres. Da ponte Carlos, ao castelo com a magnífica Catedral de San Vito, da torre do relógio ao bairro judeu, a história de Alberto Angela desenrola-se entre lugares conhecidos e outros menos conhecidos, em busca das muitas almas deste cidade: medieval, barroca, libertária e finalmente moderna. A viagem será recheada de lembranças de um inesperado especialista na cidade: o ator e diretor Carlo Verdoni.