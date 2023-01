Ronaldo e Georgina mudam as leis na Arábia Saudita

A estreia pelo Al-Nassr deve ser no dia 22 de janeiro, na partida de volta contra o Al-Ettifaq, mas o impacto Cristiano Ronaldo Já provocou os primeiros efeitos no mundo árabe. De certa forma, de fato, a ex-Juventus conseguiu Para alterar as leis estritas em vigor em KSA “Organizar” a amada Georgina Rodriguez.

Dois andares de um hotel de luxo para Ronaldo

Embora ainda em construção, os aspetos logísticos do campeão português ainda ocupam o palco nestas horas. No momento, Cristiano não tem uma casa de verdade para morar. Como mencionei Correio diárioA vitória foi preservada para ele Dois andares de um hotel de luxo Quatro estações a partir de em ordem deTorre Najdum. nós vamos 17 quartos no qual Ronaldo fica com família, amigos e segurança. gasto total? cerca de 285 mil euros por mêsum pouco se colocado ao lado Contrato no valor de 200 milhões por temporada Assinei com o clube saudita.

Todas as vantagens reservadas para Ronaldo

Entre as “amenidades” oferecidas pelas residências Quatro estações Além disso Quadra de tênis e spa E a oportunidade de saborear deliciosos pratos de países como China, Japão, Índia e Oriente Médio. Mas isso não é tudo, porque a vitória foi planejada para seu herói Tratado como um verdadeiro rei, que inclui cinco carros sempre disponíveis, uma piscina olímpica, dois campos de futebol, uma quadra de basquete, duas academias, restaurantes três estrelas, um supermercado próprio e uma butique exclusiva. Em suma, uma “aposentadoria de ouro” não falta nada. E mesmo o que pode ser um problema para qualquer um, Para Cristiano Ronaldo você pode “fazer vista grossa”..

Ronaldo e a lei para georgina

Vamos falar sobre a impossibilidade de CR7, sua companheira e mãe de seus filhos, Georgina Rodriguezpara viver junto. De acordo com as rígidas leis da Arábia Saudita, de fato, será É proibido que cônjuges solteiros compartilhem o mesmo tetomas Cristiano será uma exceção com um restrição especial O que permitirá que você contorne o obstáculo e viva junto fora do vínculo do casamento. uma Lei Anúncio pessoal Para Christian e esposa? Não está certo. Com efeito, segundo noticiou a agência noticiosa espanhola extensão EFE De dois advogados sauditas que preferiram o anonimato, as autoridades do país árabe começaram recentemente a fechar os olhos para o caso, mesmo que se trate apenas de estrangeiros.

O esporte leva a Arábia Saudita a mudar

a lei A coabitação fora do casamento é proibida Fica difícil com os cidadãos sauditas, mas o príncipe herdeiro resolve Mohammed bin Salman levou a alguns pequenos avanços no reconhecimento, especialmente de direitos das mulheres. Também no sector do desporto foram dados importantes passos em frente, com as reformas pretendidas pelo primeiro-ministro na área do desporto e lazer que têm permitido, nos últimos anos, “resolver” sem maiores problemas. casos semelhantes para quem ele viveRonaldo e Georgina.

A influência de Ronaldo no mundo árabe

EU’Efeito de Cr7 e consorte Pode, no entanto, finalmente empurrar para um Uma mudança importante e histórica Sobre o assunto do país da Arábia Saudita. Ainda hoje, de fato, as mulheres que acompanham um homem à Arábia Saudita devem solicitar um visto de turista para permanecer no país por 90 dias consecutivos, mas para dividir a casa com um homem devem necessariamente estar. sua esposa, empregada ou parente primeiro grau. EU’A influência de Ronaldo no mundo árabe pode ser muito significativafora de campo.