Ao contrário de Portugal ou das Ilhas Canárias, aqui é onde ir, ficar com calor e viver a boa vida sem sair de Itália

A cidade italiana pode ser a escolha certa para aproveitar a aposentadoria em nosso país. Para começar uma nova vida ou aproveitar a aposentadoria Existem muitos motivos para ficar na Itália, especialmente em uma cidade do sul.

Para mudar de vida e talvez para desfrutar da reforma, muitos deixaram Itália nos últimos anos. As Ilhas Canárias e Portugal são os destinos mais populares. Estas duas localidades foram escolhidas devido ao clima ameno no inverno e ao baixo custo de vida em comparação com muitas cidades italianas. Mas temos certeza de que esta é a melhor opção? No entanto, mesmo a bela Itália oferece locais que Portugal ou as Ilhas Canárias não invejam. Uma cidade do sul em particular oferece tudo o que pode atrair quem quer mudar de vida e procura uma localização costeira, um baixo custo de vida e um clima moderado. Vamos descobrir de qual site estamos falando

Ao contrário de Portugal ou das Ilhas Canárias, esta cidade oferece muito mais

Nosso Sul é maravilhoso, embora infelizmente não seja muito conceituado. A Sicília poderia ser a nossa Califórnia, Siracusa poderia ser a nossa São Francisco. Uma cidade ideal para começar uma nova vida ou aproveitar os anos de aposentadoria. Na verdade, Siracusa oferece alta qualidade de vida a custos acessíveis.

A cidade foi uma das cidades mais importantes da Magna Grécia. A antiga cidade de Siracusa foi declarada Património Mundial pela UNESCO e é rica em monumentos históricos e culturais, incluindo o Teatro Grego, a Orelha de Dionísio e a Catedral de Siracusa. Além disso, Siracusa é conhecida pela sua culinária local, que inclui pratos como macarrão alla norma e caponata.

Clima ameno de inverno e casas acessíveis

A Sicília tem um clima mediterrâneo com temperaturas moderadas durante todo o ano, especialmente Siracusa. Segundo o site Meteo.it, a temperatura nos meses frios, ou seja, nos meses de inverno, varia entre um mínimo de 5 graus e um máximo de 16 graus. Um clima que definitivamente não é frio no inverno, o que também permite economizar muito nas contas de aquecimento doméstico.

Falando em casas, os preços no mercado imobiliário são certamente muito mais baratos do que em muitas cidades italianas. Segundo o portal Immobiliare.it, o preço médio do metro quadrado na cidade siciliana é de 1.200 euros. Os preços variam entre 900 euros e 2.200 euros. Por outro lado, o preço médio do aluguer ronda os 9 euros por metro quadrado por mês. O intervalo varia entre 4,5€ e 13,5€ ​​por mês dependendo do tipo de imóvel e região.

Em suma, ao contrário de Portugal ou das Ilhas Canárias, Siracusa oferece uma combinação única de história, cultura, gastronomia e um clima ameno durante todo o ano. Os preços dos apartamentos estão abaixo da média do mercado italiano. Os seus custos diferem muito dos custos dos apartamentos nas três cidades italianas que apresentam os mais elevados padrões de vida.