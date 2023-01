Um milhão de euros perdidos: a morte de Paolo Calisano e a investigação do administrador

para Alessandro Voloni e Ilaria Sabatoni

Segundo o Ministério Público de Gênova, pode ter havido um lento despojamento dos bens do ator que morreu em Roma em 30 de dezembro de 2021. Mais quatro processos perante o Ministério Público

dinheiro. atrás da morteAtor Paolo Calisano (só ida Palermo Milano); “Doutor Geo”; “Kucholo”; «Fever» e muitos outros) um lento despojamento de seus bens por um amigo, seu tutor, o advogado civil do rico Genoa Matteo Mina. Um destino, é o destino do ator em um filme de TV e filmes de ação, compartilhado por outras quatro pessoas, se considerarmos que o Ministério Público de Gênova está investigando um total de cinco casos, cada um dos quais surgirá do crime de fraudar um pessoa incapacitada. Paolo Calisano (e também as outras supostas vítimas) teriam se encontrado em uma posição de absoluta fraqueza em relação a Mina, a guardiã, advogada e amiga leal do ator e também de outras pessoas.

Pelo que se pode reconstituir, após a notificação de extensão da investigação pelos promotores genoveses, o advogado havia feito uma longa série de saques na conta corrente do autor, e saques agora documentados pelos financiadores genoveses do Ministério Público. seqüência de comportamento depois disso. Já o esclarecimento, necessário para entender melhor o contexto em que Mina poderia ter atuado, diz respeito ao passado recente de Calisano que, em 2005, foi condenado por tráfico de drogas contra dançarina Ana Lúcia Bandera Bezerra, Ela morreu após tomar uma overdose em seu apartamento. A fragilidade humana, suas contradições explodem naquele período solitário e complexo. Aí, nesse momento, a família do ator decide recorrer a sua amiga, a advogada civil Mina, que é imediatamente investida da autoridade de curadora de seus bens. Os problemas começam mais tarde. Tanto que pouco antes de sua morte, ocorrida em Roma onde Paolo mantinha um diálogo constante (nem sempre construtivo) com produtoras em busca de novos temas interessantes, em 30 de dezembro de 2021, seu capital diminuiu assustadoramente em torno de 1 milhão de euros. READ Far Echoes, Tomorrow Michael Praetorius Tribute With ContrArco Consort - S&H. Magazine

Estimulando a razão para induzir um aceno decisivo? É sabido com certeza que Paul não morreu de drogas. Isso foi revelado nos últimos dias em entrevista ao Corriere por seu irmão Roberto Calisano, empresário genovês que, com a ajuda da advogada criminalista Santina Irardi, esclarece o ocorrido: um exame toxicológico completo. A conclusão foi que meu irmão morreu não de drogas, mas de envenenamento com antidepressivos ». suicídio Muito provavelmente, mesmo que a palavra, comparada com a vitalidade que Paulo tinha, parecesse insuportável para os familiares. Agora, a investigação em Gênova, aguardada na terça-feira nas páginas do Il Secolo XIX, atingiu um ponto de virada. Mina, auxiliada pelos zagueiros Maurizio Macia e Enrico Scopesi, será ouvida em breve pelos juízes. O crime de peculato também foi assumido na investigação. Roberto Calisano intervém e diz com Iardi: “Estamos incomodados com o vazamento de notícias que explodiu enquanto era investigado pelo Ministério Público de Gênova. Mas agora esperamos que o trabalho feito leve a informações confiáveis ​​o mais rápido possível. Esperamos chegar ao fundo da morte de Paul.”

