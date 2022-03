Portas no rosto de Katia Ricciarelli, agora fechadas a sério

O fim do reality show também marca o fechamento definitivo do relacionamento: Katia Ricciarelli está mais uma vez no centro da polêmica.

soprano veneziano Katia Ricciarellitem sido uma fonte de controvérsia depois de alguns de seus dizeres na casa de GF Vip, tem sido muitas vezes O assunto do vitríolo pelo público. Especificamente, eles são os clãs de massa Selassie Para preservar suas qualidades mais duras e sólidas. Clarissa Ela até se revelou em primeira pessoa e postou uma polêmica história do Instagram Cantora de filtro de véspera.

Embora mesmo nos últimos dias Afonso Signorini Ele quebrou publicamente uma lança em favor de uma de suas irmãs Selassie prova que ele tem a memória de um elefante, e Ele ainda guarda rancor Em direção ao soprano: quem é ele?

‘Sempre a respeitamos…’: Lulu ainda odeia seus dentes envenenados com Katia Ricciarelli.

Lulu Selassie expostos à exposição”Cuja casa“Quem são os concorrentes com quem pretende continuar a amizade e com quem gostariam de Cair no esquecimento. A princesa tem pensamentos muito claros: com certeza, você evitará restabelecer relações com ela David Silvestri assim como é claro com Katia Ricciarelli. lulu Ele argumentou: “Quem não veremos novamente entre os Givenchy? Obviamente David Silvestri, claro, então Katia Ricciarelli, eles são agora. Nós sempre a respeitamos, e então havia coisas que simplesmente não suportávamos…“.

Aí ele aumentou a dose: “Ela disse coisas ruins e racistas, mas no começo eu ainda tentei seguir em frente porque eu estava apaixonado por ela. Errado, muito errado e muito errado, vamos ver quem são. O falso é Katia Ricciarelli, o muito falso David, e o falso é Maria Monet. Já sabemos que quando a Maria ver esse vídeo nosso, ela vai responder para dar alguns likes e falar sobre isso…“.

Então ela foi questionada sobre seu próprio relacionamento, então ela evitou comparação com sua irmã Jéssica E o enólogo carrinho de mão: “Não há comparação entre a relação entre mim e Manu e a de Jesse e Barrow. Eu com meu amor imediatamente tive contato físico. Nós nos beijamos quase imediatamente, embora tenhamos nos afastado um pouco depois disso. Imediatamente tivemos muita confiança, abraços e beijos. Apenas mais uma história comparada a Barrow, não podemos compará-la.E a princesa governou. E sobre seu futuro:De qualquer forma, sim, eu disse que amo as crianças e mal posso esperar para ter algumas com Manuel, acabamos de sair, mas no futuro teremos uma boa família com crianças pequenas“.