Camila Giorgi encontra os fãs nas finais da ATP

Camila Giorgi Acqua Valmora será o convidado hoje para assistir às semifinais de Finais Nitto ATP E conhecer seus fãs em Valmora del Fan Village na Piazza San Carlo. À tarde o grande tenista, número um da Itália, dedicará ao público desafios virtuais de tênis, fotos e autógrafos. O compromisso é a partir das 16h30. Camila Giorgi vem Turin, em uma semana maravilhosa de tênis na Itália, no final de um ano particularmente emocionante para ela, com sua primeira vitória WTA 1000 E a 24ª colocação no ranking é a melhor de sua carreira.