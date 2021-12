Verifique o nome do ex-pretendente e sedutor

Quem entra no Big Brother Vip 6 na sexta-feira? Alfonso Signorini Ele disse isso claramente no último episódio: Estou indo Três novos competidores. elas Nomes Eles não se conhecem oficialmente, mas os boatos na web e nos corredores nunca diminuem. Na verdade, um novo concorrente foi revelado direto da revista fofoca Dirigido por Signorini. Na verdade, ontem anunciou uma prévia do serviço dedicado à sua entrada na Casa de Eva Grimaldi, que há alguns anos era um concorrente da famosa ilha. Ele estava no elenco na versão com Raz Degan e também estava entre os concorrentes Giacomo Ortisque ele encontrará em casa.

Eva Grimaldi é o primeiro nome, claro, mas eu Novos concorrentes para GF Vip 6 Três estão chegando. E quem entra na sexta pelo menos. Além dela no episódio de 17 de dezembro, outra mulher muito aguardada deve cruzar a porta, ou seja, Natalie Caldonazzo. Somente mulheres? Não, parece que também haverá um homem com eles, embora não haja certeza no momento. Há algum tempo que há rumores de que a sexta versão do A Ex-pretendente de homens e mulheres ou um Seduzida ex-ilha da tentação.

Bem, se esse nome estiver correto, ele entrará em um competidor que foi ambos no passado. Antes de Dirigido por Julia Quatrucich Então ele tenta: ele está perto Valeria Liberati, que juntou forças com Ciavy. As pistas estão aí, apenas O nome do ex-pretendente e sedutor GF Vip 6: Por aí Alessandro Bacciano. explodiu esta página do Instagram Gfvip6.news, mas é frívolo no momento.

Alessandro Bacciano LGF VIP 6 É um nome que pode apelar ao público. Um homem e uma mulher conquistaram espectadores ao se mostrar um homem bom e verdadeiro. Ele tem Filho que é intimamente relacionado a ele e recentemente voltou ao primeiro plano na coluna de fofocas para uma pessoa História com Arjuna Soleimani. Ela é a ex-esposa do jogador de futebol Blerim Dzemaili. Resumindo, Signorini terá o que falar …