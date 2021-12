GVA Redilco & Sigest torna-se Dils e tem como objetivo expandir no exterior

A empresa está sendo renomeada por ocasião dos 50 anos de fundação do grupo, que mudou gradativamente seu DNA. A GVA Redilco foi fundada em 1971 e desde 2016 é liderada pelo seu CEO e empresário, Giuseppe Amitrano, após uma aquisição da gestão. A GVA Redilco & Sigest nasceu após a aquisição de 100% da Sgest pela GVA Redilco, realizada em outubro de 2019, em conjunto com a imobiliária MedioCasa srl, que é uma empresa irmã da Sigest (veja outro artigo por bebeez) GVA Redilco também é o representante italiano e o segundo maior acionista da GVA Global LimitedUm dos maiores provedores de serviços imobiliários do mundo. Nos últimos anos, a GVA Redilco & Sigest cresceu, sob a orientação de Amitrano, para se tornar a empresa líder na Itália na área de serviços imobiliários. A empresa fechou o ano de 2020 com receitas de 19,6 milhões, EBITDA de 8,2 milhões e liquidez líquida de 11,2 milhões (ver Aqui está a análise de Linus, assim que você se registrar gratuitamente).

Em novembro passado, entrei em seu capital com uma ação 18% Empresa de veículos Ridal, Consiste em H14, family office de Luigi, Eleonora, Barbara Berlusconi, que incluiu family offices e outros importantes empresários italianos e internacionais em investimentos (veja outro artigo por bebeez) Esses incluem Família MarzottoE E Doris (mediolano), Alessandri (Technogym) e o Família Brabant (Fundador, Grupo de Marketing Digital Jakala, propriedade da própria H14 e controlada por 60% Ardian)

Lembramos que a H14 possui investimentos em Jakala, primeiro grupo italiano especializado na chamada martech, tecnologia aplicada ao marketing; em um dobrar colheresSoftware house italiana confirma notícia homenageada para desenvolvimento de aplicativos impermeável; em um remetente, uma empresa alemã líder na digitalização de transporte rodoviário. No Conhecido grupo alemão de transporte de passageiros Flixbus. em mimNglesi Sumarização (pagamentos digitais) e fuga secreta (voos); Enfim em francês Caixa de conteúdo.

Voltando a Dils, o número de funcionários aumentou de 40 em 2015 para mais de 130 hoje e a receita de 6,3 milhões de euros em 2015 para mais de 29 milhões de euros em 2020. Para 2021, espera-se outro aumento significativo na receita, ou seja, Superará 40 milhões de euros. “Fizemos uma jornada de dois anos para questionar tudo, investindo € 10 milhões em comunicação, marketing e tecnologia. Os pilares da nova estratégia são: pessoas, dados, inovação e velocidade”, explicou Amitrano. em um 2022 Dels Índice de negócios será lançado (Índice de avaliação de imóveis a anunciar e construir através da combinação de vários dados resumidos com um algoritmo, para ajudar na seleção de um imóvel para investir, bem como para realizar análises preditivas), Dils University (com o objetivo de formar jovens na cultura imobiliária, uma vez que não existe um curso universitário específico no setor na Itália), correspondência em tempo real entre oferta e demanda, due diligence automatizada, uma solução CRM personalizada para imóveis e um localizador de negócios (uma plataforma para investidores baseada em IA que você pretende para ajudá-los a identificar negócios com).

Amitrano traça então uma imagem do setor imobiliário de uma perspectiva. Atualmente 70% do capital investido na Itália eu sou de origem estrangeira. Dils planeja investimentos imobiliários na Itália em 9-10 bilhões para este ano, Além de um forte retorno ao escritório a partir de 2022, já que muitas empresas fecharam negociações para mudança de sede já em 2021. O mercado está em forte recuperação, mas os escritórios serão diferentes dos escritórios anteriores. “Vimos também um boom na logística em todo o mundo, com mais de 2 milhões de metros quadrados sendo alugados na Itália em 2021. O setor residencial também está em expansão, porque as pessoas querem mudar seu estilo de vida, combinando luxo com trabalho inteligente. , eles precisam. Eles têm que lidar com a escassez de produtos, o que, combinado com a dificuldade de encontrar uma casa, está elevando os preços, que continuarão em 2022. ”

A tendência que já começou no mercado interno e chega à Itália éHibridização de classes de ativos, com edifícios executivos que também abrigam áreas de lazer, áreas de relaxamento e spas típicos de hotéis e áreas residenciais, portanto, estamos falando de Hofeng. Aqueles para Dils são realmente projetados assim. entãoAs novas casas devem ter spas, espaços de co-working e ginásios. O varejo tem lutado muito nos últimos 18 meses e, para sobreviver, terá que se transformar em um espaço que permita aos clientes vivenciarem suas experiências. Amitrano finalmente espera que eu Grupos hoteleiros internacionais entrarão na Itália em aluguéis de curto prazo que incluem serviços típicos do setor hoteleiro como concierge e recepção, sempre em nome da hibridização de classes de ativos.