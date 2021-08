«Beleza e rigor, a sua lição» – Corriere.it

A partir de IDA BOZZI

Na Igreja de Santa Maria em San Satiro, funeral de um editor e escritor Adelphi, Ele desapareceu com oitenta anos; Inscreva-se com família, amigos, intelectuais e editores

A igreja de Santa Maria Preso San Sattero, em Milão, onde aconteceu o funeral de Roberto Calasso na segunda-feira, 2 de agosto, estava lotada, respeitando a distância; Tanto que parte da audiência ficou do lado de fora, no cemitério em frente à igreja. Enquanto os familiares se sentavam – entre eles sua esposa, a escritora Fleur Gigi, e seu primo Matteo Codignola – também compareciam muitos amigos, autores, intelectuais e editores, que acompanharam a festa com consolo e também com espanto, por Calasso partiu com grande estima.



Eles se conhecem há cinquenta anosRoberto Calasso e o tradutor Ottavio Vatika há trinta anos entre os assessores e curadores permanentes da editora, que lembram sua amizade: “Eu era mais jovem que ele, mas nos encontrávamos muito: íamos juntos ao cinema, ao teatro nos concertos. Fizemos muitas coisas juntos, porque ele sempre teve muita curiosidade por tudo. ”O filósofo Massimo Cacciari, para quem Calasso era“ um amigo com quem conversamos meus livros e de outros, essencialmente uma amizade ativa, mas muito forte ”, espera que o O espírito com que a editora dirigiu Adelphi continuará: “Era a editora, com grandes colaboradores claro, mas era ele: uma empresa única no mundo editorial, com uma consistência absoluta em todos os aspectos, do conteúdo ao gráfico. Esperamos que isso continue. Mas sua escrita certamente continuará ”.