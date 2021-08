Olio di Roma, luz verde da Comissão Europeia para a classe IGP

Os fundos do Fundo de Recuperação estão cada vez mais próximos: 191,5 bilhões de euros nos próximos cinco anos e os primeiros 25 bilhões de uma vez em duas a três semanas

Depois da vitória no futebol, a Itália comemora mais uma conquista, embora já seja anunciada há algum tempo. O plano de recuperação e resiliência do governo Draghi também recebeu a mais recente luz verde do Ecofin e o país está se preparando para receber uma chuva sem precedentes de dinheiro do Fundo de Recuperação. Atingirá 191,5 bilhões de euros nos próximos cinco anos e, de imediato, ou seja, em duas a três semanas, os primeiros 25 bilhões de euros serão lançados no tesouro de uma só vez. Se o sinal verde dos Ministros da Economia europeus foi dado como certo, a ausência de discussões sobre o mérito dos planos não foi totalmente aprovada sem qualquer comentário dos presentes.

Eu gostaria de começar este gabinete com boas notícias. O Conselho Econômico e Financeiro da União Europeia aprovou o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência para a Itália, juntamente com o plano para outros 11 países. Esta luz verde segue a luz da Comissão Europeia, que a Presidente von der Leyen nos disse durante a sua visita a Roma, há algumas semanas. A Itália receberá em breve cerca de 25 bilhões de euros, 13% do total de recursos alocados ao nosso país. “Esta decisão deve ser uma fonte de orgulho para a Itália”, disse o primeiro-ministro Mario Draghi no início do MDL. O plano de recuperação “é o resultado da estreita cooperação que tem ocorrido dentro do governo e entre ministérios. Foi aprovado por uma larga maioria no Parlamento, e após a plena participação das autoridades locais e parceiros sociais – disse Draghi do MDL – Mas também deve ser um catalisador para gastar o dinheiro que virá para nós mais Bom, e concordar rapidamente com as reformas que acordamos com a Comissão Europeia, que são de fato as condições necessárias para receber todos os 191,5 bilhões de empréstimos e subsídios. E continue a nos mostrar um país confiável e confiável. ” Gastar bem o dinheiro do plano de recuperação e concordar rapidamente com as reformas são os dois pré-requisitos “para continuar a nos mostrar um país confiável e confiável. Papel, graças ao seu trabalho, estamos sendo reconhecidos mais e mais a cada dia”, disse o primeiro-ministro, como lhe foi dito, na abertura do Conselho de Ministros.

“Itália # amanhã partimos! Com o sinal verde do Ecofin, os primeiros fundos para implementar nosso programa NRP chegarão em breve. Estamos prontos para construir uma Itália mais verde, inovadora e inclusiva. Itália Amanhã ”, consta no Twitter o perfil do Palazzo Chigi, exibindo um vídeo com desenho tricolor formando a inscrição Itália Amanhã, título dado pelo governo italiano ao Plano Nacional de Recuperação e Resiliência.

Com o sinal verde do Ecofin, logo chegará o primeiro dinheiro para a implantação do #Pnrr.

Estamos prontos para construir uma Itália mais verde, inovadora e inclusiva. Itália amanhã pic.twitter.com/2RR5nwwXX1

– Palazzo_Chigi (@palazzo_chigi) 13 de julho de 2021

As previsões econômicas da UE para a Itália provaram “estamos errados”, mas em qualquer caso é “uma recuperação em relação aos 9 pontos que perdemos no ano passado, então devemos levar isso em conta, há mais 4 pontos para recuperar.” A ministra da Economia, Daniele Franco, disse ao final do Ecofin no terceiro trimestre do próximo ano, voltaremos aos níveis de crescimento anteriores à crise. “Esperamos o pagamento nas próximas semanas, julho ou primeira quinzena de agosto”, e neste será feito “em uma solução”. Esperamos US $ 25 bilhões em algumas semanas.

A vitória da seleção europeia de futebol, dos Maniskens na Eurovisão, e o segundo lugar de Berrettini em Welbledon “são todos sinais do dinamismo e da criatividade do país que devem se estender à esfera econômica”. “Para um país como o nosso que há anos sofre com problemas de dinamismo, dificuldades de inovação e criatividade e falta de confiança, uma notícia que não está estritamente relacionada com a economia pode dar confiança ao país e ao país”, afirmou. adicionado.

Enquanto isso, os ministros da economia e das finanças dos 27 estados membros deram luz verde para registros ilegais em uma dezena de países. Além da Itália, a aprovação veio da Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Letônia, Luxemburgo, Portugal, Eslováquia e Espanha. Todos os 12 Estados-Membros já solicitaram financiamento a partir dos fundos que lhes foram atribuídos. As decisões tomadas pelo Conselho hoje constituem a última fase antes que os países possam concluir acordos de subvenção e acordos de empréstimo com a Comissão e começar a receber fundos para implementar os seus planos nacionais ”, escreveram os ministros na declaração de encerramento.