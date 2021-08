Ex-namorada joga a bomba

Ex Kikò Nalli lança uma bomba sobre seu relacionamento anterior com Tina Cipollari

Tina Cibulari Ele é o colunista indiscutível homem e mulher Ao lado da ex-dançarina Gianni Sperti.

Durante seu trabalho, Tina conheceu romanos Kiko Nali. Ele estava no programa como um pretendente, mas ele ficou Intrigado com o colunista.

Os dois se viram escondido Longe dos holofotes e depois de um tempo, eles revelaram o início de sua história. depois disso eles foram afaste-se Há 13 anos ela tem três filhos.

cabeleireiro Kiko Nali, enquanto participa de Big Brother VIPEle disse que sua história de amor terminou por causa de O fim do sentimento por parte de ambos, mas um Anterior por Kikò tem rejeitar tudo. Vamos ver o que aconteceu

Ambra Lombardo lança uma bomba sobre Tina Cipolari e Kiko Nally: ‘Ele estava triste’

Ambra Lombardo Ela é ex-namorada dele Kiko Nali. Os dois se conheceram em uma casa subordinar Big Brother VIP O amor à primeira vista veio instantaneamente.

Eles pareciam a combinação perfeita, mas depois que o show saiu Alfonso Signorini Não foi fácil continuar o relacionamento.

para ele principalmente viveu Roma onde ele tinha sua loja e seus três filhos, enquanto para mim stafa a MilãoPorque eles ofereceram a ela uma cátedra Professora.

Resistir em um relacionamento à distância não é fácil e para Amber tem sido alarme.

Os dois se separaram por isso e também porque, segundo Lombardo, Kiko Nali era cheio de problemas Por causa de seu trabalho e sua vida privada.

Mas âmbar faz Eu reconheço Durante a entrevista para semanalmente mais. A professora não escondeu que estava triste com o fim da história com Kiki. Ela, como muitos fãs, acreditava neste amor.

De acordo com Lombardo, o O motivo da fratura Foi também outro: Kiko ainda tem um forte sentimento por sua ex-esposa, Tina Sipolari.

Ambra estende as mãos e diz que Kiki é uma boa pessoa, mas acrescenta: “Apaixonado por seus filhos e talvez por suas profundezas, Ele ainda está romanticamente envolvido com sua ex-esposa“. Aqui está bombear!

O entrevistador tenta investigar para saber mais e a Professora Ambra explica: “Sempre que falamos sobre o fim de seu casamento ele e sua triste. Foi como nas entrelinhas, ele me disse que ele e a Tina queriam Uma segunda chance antes de partir“

A Umbra não conseguiu ocupar um lugar no coração de Roman Nalli e isso a deixa muito infeliz.

quero um um relacionamento forte Para sua idade e quer ter certeza.

No entanto, ele confirmou na entrevista que fez Ainda sentindo Kikò: Se ele tentar novamente, ela lhe dará uma segunda chance imediatamente.

Agora Kikò está solteiro e de volta à arena, mas a ex-mulher Tina Cibulari não está mais disponível. Na verdade, significa Para casamento Com um empresário florentino Vincenzo Ferraro Ela estava pronta para segui-lo para o Milan.

Quem sabe se foi uma confissão Ambra Lombardo Isso é verdade ou é o resultado de sua paranóia. Mas a maioria Tina Cibulari Você vai acreditar no que foi revelado sobre seu ex-marido Kiko Nali?