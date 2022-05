Eurovisão, tente novamente Marius | laRegion.ch

Você pode dizer o que quiser sobre Marius Behr, sua música e a escolha da Suíça para entregar a ele o destino da união no Festival Eurovisão da Canção. Um evento, é verdade, é apenas uma competição de canto, não uma campanha militar, mas não deixa de ser um momento objetivo de entretenimento. Você pode dizer o que quiser sobre a música de competição “Boys Do Cry” que foi elogiada por profissionais, escritores, arranjadores e coordenadores, mas abafada pela televisão. “Boys Do Cry”, para nós, tem apenas um erro: é o cantor iniciante cantando. E não importa se a música é em inglês (em 2014 Sepalter falava inglês). “Boys Do Cry” teve muitas músicas ótimas, e pode ter se tornado ótima mais tarde. O destino é que às vezes eles funcionam e às vezes não. Nunca saberemos por quê.

No entanto, o veredicto na televisão aberta – ponto zero, que aconteceu no ano passado para a Grã-Bretanha, mas com uma obra de arte irrepresentável – deve nos fazer pensar. E até onde pensamos sobre isso, nada mais veio à mente: será que a escuridão cenográfica em que Marius estava imerso estava jogando contra ele? Uma piscadela aqui e ali na câmera, a maquiagem um pouco pesada e o coração no rosto (que na fotografia parece um erro de digitação) afetaram a espontaneidade de todo o processo? Ou o vocalista de Salvador Sobral que em 2017 surpreendentemente venceu por Portugal em Kiev com “Amar Pelos Dois”, uma música jazzística, e já pré-histórica?

Aproximando-se de Turim, a Rádio Scarpa (ou “rumor”, também “rumor”) falou da certeza que um falante de italiano nos faria; A certeza tornou-se apenas um desejo; Então ele perdeu a esperança na fronteira. Também passamos por Tananai, a última vez em Sanremo, mas foi um ajuste (felizmente). No final de tudo, se uma música em língua ucraniana ganhou em Turim, se a terceira música foi em espanhol, se kento foi um mantra sérvio, tornado compreensível por simples palmas, por que então falar italiano não poderia nos ajudar. ?

Marius Beer é um talento que deve ser preservado. Ele tem a bondade da música e o talento inato para quem toca para os outros também. Ele tem 29 anos, com seu chapéu pervertido parece um garoto de 15 anos, quando canta parece um homem de 40 anos, e em Turim cantou como um cantor de 40 anos, o mestre da cena. E se o mundo está cheio de belos sons, não está cheio de artistas. Quando o aborrecimento de “Zero Points” de sábado for deixado para trás, Marius poderá recomeçar com suas entranhas, voz e guitarra como Ed Sheeran, e como aqueles que não precisam de cenografia para emoções, no entanto, ele ficarei animado.