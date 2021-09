Não apenas vestidos descolados e a última moda em roupas. O outono chega e mostra as últimas notícias das casas moda Também destaca o cabelo.

As cores, cortes e penteados propostos na passarela demonstraram os novos ditames do mundo da moda. E aqui, entre os cortes extremos para cabelos muito curtos e o “estilo preppy”, esse é um short médio bob, energizado por ondas despenteadas, até os amantes de cabelos longos podem se gabar de penteados gritantes.

Como nossos leitores mais fiéis sabem, nossa coluna “Moda e Beleza” oferece soluções diárias fáceis, práticas e rápidas para estar sempre impecável em nenhum momento.

Para o cabelo, por exemplo, existem muitos truques e dicas úteis e “roubados” de especialistas para melhorar a aparência do nosso cabelo.

A este respeito, aqui também Uma arma de beleza para copiar para quem tinge o cabelo Truques rápidos e práticos Esconda o crescimento e os cabelos brancos antes de sair.

Quando se trata de cabelo, não podemos deixar de falar sobre estilo e estilo. Então, vamos nos inteirar sobre qual penteado estará de volta à moda nos próximos meses.

Este penteado da moda outono-inverno 2021-2022 já está deixando todo mundo louco

As tranças nos farão companhia durante o inverno frio. Depois do grande sucesso dos dias quentes de verão de alguns anos atrás, as tranças estão de volta, lindas e cintilantes como nunca antes. Tranças pequenas, grandes, macias ou muito estreitas, já começam a se desprender de populações muito jovens. Eles são tão populares que parecem acessórios quase indispensáveis.

Entre as variantes mais exóticas, encontramos a trança penteada para a frente. A privacidade real é muito bem-sucedida, especialmente nas redes sociais.

Para um look casual e atrevido, opte por tranças duplas clássicas e uma parte central. Um grande clássico que lembra a muito jovem Britney Spears no vídeo “Baby one more time”.

Para um efeito mais elegante e animado, você pode escolher uma trança de cauda baixa e adicionar um lenço no cabelo.

As tranças finas para emoldurar o rosto estão entre as coisas que as novas gerações mais amam. Porém, poucos sabem que essa moda já apareceu nos anos 90, o que fez um grande sucesso entre os jovens da época.

Por fim, para esse outono e inverno, as maxi-tranças laterais também estão por aqui, enfeitadas com clipes e acessórios para enriquecer o penteado em um flash. Então, é por isso que esse penteado que está de volta na moda para o outono-inverno 2021 e 2022 já está deixando todo mundo louco.