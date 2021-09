Evento de hoje, aniversários, santo e como hoje

A terça-feira, 7 de setembro, é o 250º dia do calendário gregoriano, 115 dias até o final do ano.

santo do dia: Santa Rainha Alize

como setembro

Em setembro, uvas e figos rendem pendurados

Aconteceu hoje

1776 – O primeiro ataque de submarino da história. O submarino americano Turtle tenta acoplar uma bomba à quilha do navio britânico HMS Eagle, do almirante Richard Howe, no porto de Nova York

1822 Brasil declara independência de Portugal

1860 Giuseppe Garibaldi entra em Nápoles com o Exército dos Mil

1893 – Gênova Críquete e Futebol Clube nasceu em Gênova, segundo algumas fontes, o mais antigo clube de futebol da Itália

1911 O poeta francês Guillaume Apollinaire foi preso e preso sob a suspeita de roubar a Mona Lisa do Louvre.

1938 – Na Itália Real Decreto N. 1381 – Julgamentos contra judeus estrangeiros

1953 Nikita Khrushchev torna-se presidente do Comitê Central da União Soviética

1955 Motins em Istambul: massacres orquestrados pelo Partido Democrata liderado por Adnan Menderes e pelo partido “Chipre turco”. Multidões turcas, anteriormente transportadas para a cidade em caminhões, atacam a comunidade grega em Istambul por várias horas. Das mulheres mutiladas, feridas e estupradas, 32 morreram entre 13 e 16 anos durante e após o massacre devido a espancamentos e incêndios criminosos. Danos graves à propriedade grega

1965 Guerra do Vietnã: Dando continuidade à Operação Starlight realizada em agosto, fuzileiros navais dos EUA e forças do Vietnã do Sul iniciam a Operação Piranha, na Península de Batangan, 37 km ao sul da Base Naval de Chu Lai

1977 Assinatura dos tratados entre o Panamá e os Estados Unidos sobre o status do Canal do Panamá. Os Estados Unidos concordaram em transferir o controle do canal para o Panamá no final do século XX

1979 Primeira aparição do canal americano de esportes e entretenimento ESPN

1986 Desmond Tutu se torna o primeiro negro a liderar a Igreja Anglicana na África do Sul

1988 Abdul Ahad Mohmand, o primeiro afegão no espaço, retorna à Terra a bordo da nave soviética Soyuz TM-5, após nove dias na estação espacial Mir.

1995 – Uma estrela nasceu, Claudia Villaggio, MEMENTO.

2011 – Todos os membros da equipe local de hóquei no gelo morreram em um acidente de avião logo após a decolagem em Yaroslavl

Garoto

Andrea Molino – Jornalista e apresentador de TV italiano (7 de setembro de 1964)

Edilberta Antonia Angelillo – Atriz italiana (7 de setembro de 1961)

Evan Rachel Wood – Atriz de cinema americana (7 de setembro de 1987)

Luigi Cosi – Diretor, roteirista e escritor italiano (7 de setembro de 1947)

