O 78º rifle, Yaman estava sem Diletta Lotta: o motivo desgraça a todos

Rifle 78, Yaman estava sem Diletta. O ator aparece no Lido sozinho, falta o apresentador esportivo: o que isso tem a ver com a emissora?

78A palha que pode quebrar as costas do camelo. Lido, que abriga as maiores personalidades do cinema e do entretenimento, também é uma lupa para os boatos atuais: a fofoca nunca dorme. Especialmente quando se trata de Diletta LottaNa verdade, o apresentador não estava presente no tapete vermelho.

Ele não acompanhou seu companheiro Can Yamananfitrião do evento. O primeiro sinal de que algo está errado, porque a relação entre os dois parece ter acabado: não há confirmação dos dois, mas as pistas falam por si. Parar o torneio teria permitido Utah A viagem, porém, não aconteceu, e como o apresentador não hesitou em levá-lo de barco durante todo o verão, algumas dúvidas surgiram.

Veneza 78, Yaman estava esquecendo Diletta Lotta: a nova “tentação” dos turcos

Além disso – outra pista que não deve ser subestimada – o tradutor turco se permitiu lançar um olhar obsceno para o companheiro israelense Moran Aetias, que conseguia se lembrar de Utah fisicamente. Isso poderia ser o começo do fim? na realidade Jessica Chansten NS Oscar Isaac Eles provaram ter um conluio incomum agora também Can Yaman Pode cultivar indiscrições emocionais que são tudo menos específicas.

Claro, Lotta pensa consigo mesma, mas Veneza corre o risco de ser o palco de uma nova ópera encantadora com os sicilianos mais uma vez no centro da conversa. Realmente aconteceu com o filho de Dan Friedkin, mas ela especificou: “Só um beijo, e então fiquei solteira.” Desta vez as coisas são diferentes, e as luzes do cinema destacaram a sombra – uma sombra adorável Uma ausência excelente que deixa mais dúvidas do que certezas sobre a associação aparentemente insolúvel.