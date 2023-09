O que fazer em Verona e na província durante o fim de semana de 15 a 17 de setembro de 2023

Também neste fim de semana não faltam eventos interessantes em Verona e na província. Vejamos a seguir os melhores eventos programados de 15 a 17 de setembro de 2023.

O melhor evento

Exposição Cedro

O evento que celebra o risoto italiano acontecerá na Isola della Scala de 13 de setembro a 8 de outubro de 2023 em uma área de mais de 90 mil metros quadrados. Durante as noites da Feira do Arroz, haverá demonstrações de culinária, momentos dedicados à cultura e valorização da região com visitas guiadas organizadas pela Associação Fontanin, conferências temáticas sobre o arroz e muitas outras iniciativas de promoção e valorização do produto e da região. . .

Festivais, festas e eventos em Verona e na província: todos os eventos de 2023

Eventos

Tokati

De 14 a 17 de setembro, o Festival Internacional de Jogos de Rua regressa às praças e ruas da cidade, organizado pela Associação de Jogos Antigos em cooperação com o Município de Verona. Inauguração na sexta-feira, 15 de setembro, na Piazza Santa Anastasia. O país convidado de honra da 21ª edição é Portugal.

Oktoberfest de Gardalândia

O Gardaland Resort se prepara para um outono divertido com o primeiro evento imperdível que aguarda a nova temporada: Gardaland Oktoberfest (16 de setembro a 1º de outubro de 2023), o evento anual do parque com as cores e sabores típicos do tradicional festival de Munique da Baviera. Aromas, sabores, performances e momentos de entretenimento pensados dedicada Eles também envolverão as crianças mais novas em casa no mundo mágico da Baviera, que certamente ficarão fascinadas pelas novidades do parque.

Momentos de Choco Malcesin

O tão aguardado Choco Moments Malcesine, o grande festival de chocolate artesanal nos jardins públicos de Malcesine, retornará no fim de semana de 15 a 17 de setembro. Ao longo do dia, das 10h00 às 20h00, serão realizados workshops para crianças e aulas para adultos, tudo acompanhado de diversas plataformas onde poderá provar diferentes tipos de chocolate e assistir a demonstrações culinárias.

Festa da Uva em Castelnuovo del Garda

Comida, vinho, música e animação: estas são as principais atrações da 57ª edição da Festa da Uva, que acontece de 15 a 17 de setembro em Castelnuovo del Garda.

Festa da Uva Soave

A Festa Dell’uva Soave regressa este ano, de 14 a 18 de setembro: exposições, performances, concertos, visitas guiadas e degustações imperdíveis.

Festa de fim de verão em Bussolengo

No último fim de semana de verão, Bussolengo comemora o encerramento do Festival de Verão, organizado com Pro Loco. Um encontro na Piazza Vittorio Veneto no sábado 16 e domingo 17 de setembro com música ao vivo e muitas especialidades culinárias.

Mercado de livros de biblioteca

O tão esperado mercado de livros da biblioteca regressa a Verona, na Biblioteca Cívica, no sábado, 16 e no domingo, 17 de setembro, por ocasião da Semana Tocati, festival de jogos de rua. Uma oportunidade para valorizar as doações dos cidadãos, devolver à circulação livros que já não têm utilidade para as bibliotecas e incentivar a leitura.

Dia do Enjeitado

O Festival Bastardo anual acontece no domingo, 17 de setembro, em Verona, um evento tradicional com nossos amigos de quatro patas, tanto de raça pura quanto caninos, desfilando orgulhosamente com seus afetuosos donos.

Sótão no quintal

Durante todo o verão e outubro, as tão esperadas feiras de pulgas “Soffitte in Piazza”, edição 2023, voltam a Verona, onde você pode comprar, vender ou trocar itens usados ​​​​de valor modesto, como brinquedos, bugigangas, livros e revistas. Quadrinhos, discos, cartões postais, roupas velhas, bolsas, ferramentas antigas e muito mais.

música

Prêmio Tim de Música

Os Tim Music Awards, um dos eventos mais importantes do panorama musical nacional, estão de volta para a sua 17ª edição, nos dias 15 e 16 de setembro, às 20h30, na Arena de Verona, onde as grandes estrelas da música italiana serão premiadas pelos seus esforços. Os maiores sucessos das gravadoras. O Music Awards retorna na quinta-feira, 14 de setembro, pelo quarto ano consecutivo.

“Entre o Céu e a Terra” nas históricas pedreiras de Brunn

Nas históricas pedreiras de Brun, inteiramente escavadas à mão, a experiência começará com uma visita guiada ao local acompanhada por um guia que lhe revelará os seus segredos, continuando às 18h00 com o espetáculo de teatro musical “divino” “Journey”, um espetáculo de três viagem de palco pela “Divina Comédia” de Dante Alighieri. O evento terminará às 19h30 com uma degustação de nhoques de montanha e vinhos Valpolicella.

Trio de Filmes: Homenagem a Lucio Dalla e Lucio Battisti

O terceiro e último evento do “Musica in Piazza 2023” acontecerá em Dosobono no domingo, 17 de setembro. O Trio de Cinema subirá ao palco para homenagear os artistas Lucio Dalla e Lucio Battisti, que completariam 80 anos em 2023.

Plataforma 23

Será uma noite divertida de autores às margens do rio Adige, na sexta-feira, 15 de setembro, no Canoa Club Verona ai Filippini com uma doação gratuita à Associação Agbd, Associação de Pais de Crianças com Síndrome de Down, na companhia de Binário 23 para “Um Tributo às Canções Italianas Imortais”.

Visitas guiadas e excursões

Cinema

Entre as novidades nos cinemas de Verona destacamos:

Assassinato em Veneza – “O filme de Kenneth Branagh se passa na Veneza pós-Segunda Guerra Mundial, especificamente na véspera da véspera de Todos os Santos. Nesse cenário sinistro, um crime é cometido e o detetive Hercule Poirot (Kenneth Branagh) é chamado para solucionar o terrível mistério, mesmo estando aposentado e em exílio autoimposto em Veneza. Diretor: Kenneth Branagh.

Matteo Garrone é convidado do Capado Cinema

No sábado, 16 de setembro, no Cinema Cappado de Verona, às 21h, o diretor Matteo Garrone estará presente na sala para apresentar seu último filme Eu sou o capitão. Matteo Garrone, diretor de filmes importantes como Gomorra, Cachorrão e Pinóquio Ele ganhou o Prêmio Leão de Prata de Melhor Diretor no 80º Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Exposições

Festival Internacional de Fotografia “Grenze”

Realizado de 7 de setembro a 30 de outubro, a sexta edição do Grenze Arsenali Fotografici é um festival internacional de fotografia organizado em colaboração com o Departamento de Cultura, Turismo e Lazer e Relações com a UNESCO do Município de Verona e a Pontifícia Universidade Joseph. Realizado na área de Veronita. A fórmula é testada ao longo dos anos: uma forte carreira internacional, a presença de artistas de todo o mundo, exposições, formação, laboratórios, workshops e cooperação com associações locais e nacionais.

híbrido

Experiências artísticas imersivas e transformadoras, envolvendo todos os sentidos e levando o espectador à descoberta de novos mundos compostos por imagens em movimento, vibrações sonoras, objetos físicos e espaços digitais. De 9 a 30 de setembro, a primeira edição do Hybrida, festival dedicado às artes cênicas, chega a Verona, no Castel San Pietro. O evento explora as tendências contemporâneas mais interessantes para oferecer ao espectador formatos inovadores e novas linguagens num local único e intimamente ligado à história da cidade.

Olhares invisíveis. Uma viagem fotográfica a lugares de mudança

Uma imagem ou história fictícia para descrever a experiência de mudança que vivenciamos juntos na sociedade, um estágio de transição para recuperar o controle sobre a própria vida. De sexta-feira, 1º a terça-feira, 12 de setembro, na Sala Pirolli de Verona, você poderá visitar a exposição multimídia itinerante “Cenas invisíveis. Uma viagem fotográfica a lugares de mudança”.

100 anos da temporada de ópera na Piazza de Verona nos pôsteres da Coleção Salce

A história do Arena Opera Festival é contada através de alguns de seus cartazes originais. É o que estará exposto na exposição original “100 Anos da Temporada de Ópera na Piazza Verona nos Cartazes da Coleção Salsi”, agendada até 1º de outubro de 2023 no Museu Arqueológico Nacional de Verona. Em exibição estão 14 importantes pôsteres originais do Arena Opera Festival em diferentes tamanhos, emprestados pelo Museu Nacional da Coleção Salsi de Treviso.

Três novas exposições na galeria Studio la Città

A galeria Studio la Città acolhe três novas exposições individuais até 16 de setembro de 2023: Vincenzo Castilla com “Frescos e Grupos Botânicos”, Jacob Hashimoto com “Noise” e Lucas Rainer com “Requiem in Progress”. São três exposições unidas por uma leitura particular da natureza e da “vida cotidiana”: as novas obras de Hashimoto sobre tela entre a natureza e a inteligência artificial, as fotografias em grande escala de Castilla entre a natureza e os afrescos renascentistas, e as Árvores Repetidas de Lucas Rainer, uma homenagem ao amigo. o artista Lawrence Carroll.

Animais no mundo antigo

De 25 de outubro de 2022 a 1º de outubro de 2023, o itinerário de uma nova exposição sobre a importância dos animais na história e na arte pode ser visto no Museu Arqueológico do Teatro Romano de Verona com a exposição “Animais no Mundo Antigo”. Expostos pela primeira vez, além das representações metálicas preservadas no MATR, foram descobertos alguns achados importantes da Casa Romana durante as escavações do antigo Cinema Astra na Via Oberdan. 130 pequenos itens em exposição. Dos animais do antigo Egito aos idealizados no mundo clássico pelo seu importante papel na mitologia e na religião.

“Breath of Nature/Aqua” na Galeria de Arte Moderna de Verona

É a água, fonte da vida e ao mesmo tempo elemento destrutivo e caótico, o herói da nova exposição contemporânea realizada na Galeria de Arte Moderna Achille Forti no espaço “Contemporary Non-Stop.Same Nature/AQUA” com curadoria por Patrícia Nuzzo. A exposição estará aberta ao público de 28 de outubro de 2022 a outubro de 2023.

“Memórias do Futuro” no Castelo Scaligero em Malcesine

O majestoso cenário do Castelo Scaligero em Malcesine, uma vila medieval às margens do Lago Garda Verona, recentemente incluída na lista das “Aldeias mais bonitas da Itália”, recebe esculturas e instalações de artistas de 22 de abril a 29 de outubro de 2023 Katja Lohr (Zurique, 1979) e Dario Tironi (Bérgamo, 1980), unidos por pesquisas voltadas para questões ambientais.

Alice no Pais das Maravilhas

De 11 a 30 de setembro, a Galeria Vermelha da Biblioteca Cívica Infantil acolherá a exposição “Alice no País das Maravilhas”: um passeio panorâmico com alunos do 3º ano da Escola Preparatória Mario Mazza de Verona (IC 11 Borgo Roma Ovest).