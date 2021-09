Riccardo Scamarcio e o novo casal Benedetta Porcaroli? O amor explode no set do último filme

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli Eles podem ser um Novo casal. Para dar a notícia é DagosbyaAssim, o ator deixou seu parceiro, o diretor inglês Ingrad Wood, com quem também teve um filho, para o bem de sua jovem co-estrela da série Baby.

De acordo com rumores O ator policial teria se apaixonado perdidamente por ele Benedetta enquanto filmavam seu último filme juntos. A paixão era tão grande que Scaramcio deixou seu parceiro e Porcaroli para se despedir do ator e diretor. Michel Elhaiky Ela está com ela há mais de seis anos e mora com ela. Galeotto, aliás, o conjunto de A Sombra do Dia, que em breve será lançado no grande ecrã.

No momento, nenhum dos dois confirmou ou desmentiu os rumores, única evidência que pode indicar um clima de crise no casal Porcaroli, o fato de a atriz ter comparecido sozinha ao Festival de Cinema de Veneza.

Última atualização: segunda-feira, 6 de setembro de 2021, às 19h02



