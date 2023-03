Um lugar ao sol, a tempestade irrompe por uma frase: “Chacais, são dois…”

De todos os programas, filmes, dramas e séries de TV que povoam a programação da televisão pública italiana, o último que se poderia esperar uma polêmica orientada para a linguagem é lugar ao sol. Uma noite reconfortante, para famílias, amadas há anos por italianos, do Norte e do Sul, e tiveram grande sucesso. No entanto, até os sabonetes napolitanos tiveram derrapagens. De fato, durante o episódio de 20 de março, foi proferido um veredicto anti-semita que gerou polêmica no The Hornet’s Nest. A cena é a seguinte: a personagem de Silvia Graziani hesita e hesita em uma possível proposta para o Café Vulcão, que agora passa por uma aparente crise econômica. Em sua hesitação sobre o que fazer, padre Otelo dá um conselho a Silvia, proferindo uma frase totalmente inapropriada: “Você errou em poder confiar em tal pessoa… Alberto Paladini É como uma balsa: são dois rabinos, dois chacais.” Uma piada que gerou indignação pública nas redes sociais e fez chorar de escândalo.

livro popular sabão A equipe de produção italiana e Ray e Fremantle imediatamente tentaram jogar água no fogo e explicaram que a palavra não era “rabinos”, mas “vampiros”, em uma troca tão enganosa quanto perigosa. O mal-entendido confirmado pelo Centro de Documentação Judaica de Milão, que atacou Un posto tudo pelo estereótipo do rabino avarento: “Uma escuta superficial da cena ofensiva levou nosso escritório a relatar o episódio no site.

Através de um exame mais cuidadoso, verificado também com os roteiristas da transmissão, pudemos confirmar que a palavra – de fato truncada e inexplicável – era ‘Vampiros“E não ‘rabinos’, como erroneamente dito. Temos certeza de que o anti-semitismo e o uso indevido de expressões relacionadas à religião judaica são estranhos à cultura de transmissão.” Felizmente, a crise foi superada. A menos que os amigos italianos de Drácula agora interfiram indignados …