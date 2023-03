Balneários apuanos e o nó Bolkestein: “Hospitalidade é a senha: aberto nos finais de semana a partir da Páscoa”

«Aqui falta o critério de reciprocidade que Bolkestein imaginou para si própria: noutras costas atractivas do Mediterrâneo, os países já se alongaram: em Espanha, o alongamento começou em Espanha 70 anos e em Portugal 50. Já armaram as costas para as multinacionais, o as únicas praias restantes São os holandeses ou os normandos »

Massa Carrara – “Verão perto do mar. Vontade de remar. Nadar. Ver guarda-chuvas, -oni, -oni de longe”, cantava Giuni Russo no longínquo verão de 1981, quando Bolkestein ainda estava muito longe. Especificamente sobre Bolkestein, Nós perguntou aos resorts costeiros de Apuan e aos sindicatos trabalhistas que verão está por vir, devido ao clima mais quente que está chegando.

Em primeiro lugar, procuremos explicar a etapa organizativo-processual que as concessões atravessam à luz da última sentença do Conselho de Estado, estado que pode ser definido como de espera. O Conselho de Estado há alguns dias, por ocasião do julgamento de um recurso do Antimonopólio contra o Município de Manduria (Taranto) que aplicou a legislação para estender sem concessões até 2033 prevista no Decreto de Reinício (Decreto Legislativo No . 34/2020), Ele também se manifestou sobre a extensão do Édito de Mielbrogg. Mais precisamente, o Conselho de Estado aprovou a lei antitruste recusando-se a prorrogar e afirmando que mesmo a prorrogação mais recente, a Portaria Millbrough que elevou o prazo para 31/12/2024, é inválida. “Agora estamos aguardando a decisão do Tribunal de Justiça – explica Stefania Frandi de Carrara, presidente regional da Sib – de fato, o Ministério Público de Lecce, após a disputa antitruste contra o município de Ginoza (Taranto), remeteu o questão de Estrasburgo. A recepção incorreta de Bolkestein está no caso. Neste ponto, nós, como sindicato, solicitamos que as mesas sejam abertas imediatamente para um levantamento das concessões necessárias para verificar a escassez de recursos: porque Bolkestein espera que apenas se o número de licenças disponíveis para uma determinada atividade for limitado pela escassez de recursos naturais ou capacidades técnicas utilizáveis, os Estados-Membros comprometem-se a aplicar um procedimentos de seleção entre os potenciais candidatos. Mas como calculamos a escassez de recursos? – continua o procurador Frandi – Exigimos uma lei devidamente implementada por Bolkestein. Dou um exemplo, Piombino que tem apenas 21 quilómetros de praia e 800 estabelecimentos balneares, tanto que pretende emitir mais 12 franquias, então dado que tem muitas praias gratuitas, não faz sentido licitar o concessionárias existentes porque não faltam recursos. Portanto, é preciso abrir esse cronograma o mais rápido possível, mas tudo fica mais difícil com as concessões que vencem em 31/12/2023 conforme determina o decreto de Draghi. “Essas não são as melhores condições para o turismo”, conclui Stefania Frandi. O presidente Mattarella também pediu o respeito ao princípio da concorrência, bem como o direito dos franqueados.

Também conversamos sobre isso com Luca Martini, chefe do Coastal Resorts Marina di Massa e chefe regional da Assobalneari Confindustria. “Nós, banhistas, enfrentaremos a temporada de 2023 como todos os anos”, responde ele, “não importa os obstáculos. O lema da hospitalidade continua sendo a hospitalidade. A maioria de nós em Marina di Massa estará aberta para a Páscoa e todos os fins de semana a partir da Páscoa, como Além disso, muitas praias já foram arranjadas e temos acordos específicos com Asmiu para coleta de lixo: fazemos triagem há anos ».

Na frente de Bolkestein, Luca Martini também se posiciona e faz algumas considerações: “Já estamos há 13 anos vivendo com essa espada de Dâmocles, um verão a mais ou a menos não faz diferença. Até 2010 – a história de concessões costeiras vai mais longe – foi para as nossas empresas e para os nossos empresários uma referência padrão que lhes permitiu pensar no futuro e fazer investimentos com tranquilidade: foi o n.º 2 do artigo 37.º do Código da Navegação. Com Monty em 2009 este referência foi abolida. Lembro que estamos falando de bens em um serviço e gostaria de dissipar o mal-entendido que surgiu nos jornais: O conceito de doação não é sobre quem dá mais, mas sobre o planejamento, como afirma o Decreto Draghi 118 : quem traz projetos melhores – nomeadamente aqui em Massa, seria impossível mesmo para uma multinacional rica oferecer um projeto melhor do que já existe, porque não é Temos um plano para a costa, então a única coisa que a multinacional pode fazer é demolir o que está lá e reconstruí-lo fielmente. Mas, além disso, falta aqui o critério de reciprocidade que a própria Bolkestein havia previsto: em outras costas atraentes do Mediterrâneo, Os países já expandiram: em Espanha a prorrogação concedida foi de 70 anos e em Portugal de 50. Portugal também enviou a segunda carta de convocação, mas Lisboa não liga. Eles militarizaram as costas para empresas multinacionais, e só restam praias holandesas ou normandas.” De facto, Martini acusa publicamente Bolkestein de ser o cavalo de Tróia com que os lobbies europeus tentam apoderar-se das costas italiana e mediterrânica: “Não falo apenas de estabelecimentos balneares, mas também de hotéis, bares, restaurantes e discotecas, ” ele afirma.

Enquanto isso, na costa de Marina di Carrara, Michele Biannini, do balneário Graziella, diz estar pronto para enfrentar a temporada de verão de 2023 com calma: “Nós, nadadores, estamos acostumados a nos agarrar: depois do surto e além, depois do furacão do ano passado, também vai encontrar um bolkestein – Como ele diz – vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível.Temos um diálogo aberto com a administração: esperamos iniciar uma cooperação frutífera em termos de entretenimento de verão.