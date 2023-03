Charlene é de Mônaco, gesto inesperado de Alberto a deixa sem palavras

Charlene Monaco está sempre na boca de todos. Você quer um sorriso ou uma expressão ligeiramente carrancuda. Ou sobre os rumores inevitáveis ​​sobre a separação agora iminente. Mas a realidade parece um pouco diferente.

Sempre foi dito que “As pessoas em uma pequena cidade cantarolamMesmo que fosse um reino aparentemente encantado, o Principado de Mônaco É um pedaço de terra com uma população um pouco maior do que eu 35 mil pessoasmenos do que muitas capitais provinciais italianas.

Não é por isso que os rumores sobre os príncipes Albert e Charlene não param por um momento? Nessas horas, a polêmica reacendeu em Monte Carlo. Tudo gira em torno do acontecimento mais importante do ano no principado, o reino que também pertencia à princesa Grace Kelly. evento é dança das rosas, um dos muitos legados de princesas que vieram de Hollywood, um dos acontecimentos que transformaram o minúsculo principado de Mônaco em um reduto exclusivo e frequentado por jet-setters. o dança das rosas Desenhado e organizado por Princesa Grace No 1954.

Após sua morte prematura em 1982, sua filha mais velha, W.J. Princesa CarolinePara organizar o grande evento. O compromisso é sábado, 25 de março. Todo mundo vai estar lá, menos ela Princesa Charlene, Mas isso não deveria ser surpreendente, já que não havia sangue bom entre os dois. Portanto, é melhor evitar situações embaraçosas e quaisquer comentários desagradáveis. lá Princesa Charlene Ela não parece nem um pouco incomodada com essa situação porque Príncipe Albert…

Charlene de Mônaco e o gesto do príncipe

Já faz dois anos que é assim. Não há dia em que não sejam mencionados, o príncipe Albert e a princesa Charlene, e não há notícia deles que não seja seguida, quase, pelo retorno da publicação, por outro que o desmente descaradamente.

E assim, enquanto a revista francesa Royot Reproduz na primeira página a hipótese de uma separação iminente do casal, o que obrigou o palácio a fazer outro desmentido oficial, definindo estes rumores.Absolutamente infundado“, De acordo com ele RepúblicaNotícias completamente conflitantes vêm de outras fontes. girando Deva e Aman Conte-nos em detalhes sobre esta notícia. o 14 de março de 2023 o Príncipe Albert foi realizado 65 anos.

Um marco importante que o Príncipe Regente quer celebrar de certa forma, presenteando a Princesa com um presente muito especial: Troque votos de casamento novamenteExatamente 12 anos após a dupla cerimônia, civil em primeiro de julho, Denny em 2 de julho. Para o príncipe Albert, também será a melhor forma de celebrar Princesa Charlene Agora totalmente recuperado após uma longa doença. Notícias que, se confirmadas, apagariam em um instante os boatos que se assombravam e se anulavam em um piscar de olhos.