Ladies ‘Paradise, 6 de 15 de dezembro de 2021: Episódio

Antevisão do Paraíso das Senhoras, 6 de 15 de dezembro de 2021

episódio Paraíso Feminino 6 15 de dezembro de 2021 Disponível Na Rai 1 às 15:55 Quando visto pela primeira vez. A menos que haja diferenças de horário, o Episódio Paraíso começa nessa hora e também está disponível em Ray Play Em Derita reunindo correio sob demanda.

Abaixo você encontrará amostras de Paraíso Feminino 6 15 de dezembro de 2021!

Conspiração do paraíso das mulheres 6 – episódio 68

plano Vittorio boa sorte Agnes e Salvator bem sucedido. Na verdade, mãe e filho fazem as pazes. Exceto Ele voltou para casa e pelo menos uma peça da complicada situação da família Amato se encaixou. Agora Agnes tem que enfrentar outra etapa, mais delicada. Ele percebe que Tina não pode mais ser mantida no escuro sobre a verdade Giuseppe. Não seria justo com ele agora Exceto Ele sabe tudo. Agnes Ela está pronta, embora saiba que isso vai partir seu coração.

Nino Ele é um clérigo e sempre evitou provocações Dora. No entanto, ele está se comportando de maneira estranha. Vianello percebeu esta atitude, cujo coração bate pelo jovem trabalhador do armazém. Zakka também faz algumas declarações perturbadoras em Armando. O que acontece com ele?

Agora que assim seja Salvatore está sendo Tina Eles sabem um segredo GiuseppeA verdadeira razão pela qual ele se mudou para a Alemanha. cuide de Agnes Com amor e mulheres, é hora de conversar com franqueza com as crianças sobre seu relacionamento com a Ferrari.

Apesar de receber conselhos de LudovicaE vegano continue em seu caminho. Prancia a aconselha a não hostilizar Guarnieri e deixar a pergunta de Ravasi em paz. O designer não tem intenção de fazer isso. Mesmo que ele nunca quisesse, Achille Ravasi Seu pai permanece. Flora quer saber o que aconteceu com ele. Ele descobre a fórmula segura de Guarnieri e não tem medo de tentar. No entanto, ele não tinha ideia do que estava prestes a encontrar. Fiquei chocado com as descobertas Adelaide e Umberto Em relação ao pai dele.