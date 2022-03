Calendário de corridas de F1 de 30 dias? No momento não há condições financeiras

F1 – O Campeonato Mundial 2022 Está no seu primeiro grito mas a turma já começa a pensar concretamente no futuro a curto e médio prazo. Uma das primeiras questões que devem ser abordadas é a de substituir GP da Rússia Excluído indefinidamente Num contexto mais amplo de sanções que se fizeram necessárias em resposta às hostilidades levadas a cabo pelo país Presidente russo Vladimir Putin Comecei, agora há um mês, contraUcrânia.

Stefano Domenicali Determina um local logisticamente válido para substituição Sóchi. Falamos sobre as negociações com os organizadores GP da Malásia (eu li aqui) Mas as coisas estão em espera no momento. Na disputa há outros fatos (desde Alemanha para mim Portugal) e processos de avaliação, também de natureza econômica, estão em andamento. No final, uma solução será encontrada por que Liberty Media e F1 Eles não querem desistir da ideia de que este, com 23 datas no calendário, é o campeonato mundial mais antigo até hoje.

Mercedes agradece à Malásia pela corrida de 2017

Um recorde, de acordo com os desejos da gigante do entretenimento americano, não dura. Durante as férias de inverno, a discussão sobre a extensão do calendário foi abordada e algumas dúvidas sobre uma expansão muito agressiva apareceram. Mas houve algumas mudanças na forma dos fins de semana que, após uma análise mais detalhada, são a base legítima para o aumento do número de corridas. Um fim de semana encurtado de quatro para três dias é o meio que nos próximos anos pode nos permitir alcançar aquelas trinta etapas que agora domingos Ele acha que é possível.

O processo será gradual e pode começar a partir de 2023 quando Las Vigas Deve organizar o que será a terceira corrida do Grande Prêmio em solo norte-americano. Enfatizando o fato de que F1 Está se tornando cada vez mais popular entre os fãs do novo continente. E o forte interesse Michael Andretti Quem quer “esgueirar-se” para o topo da classe com uma equipe própria. domingosConversando com Sky Sports Reino UnidoEu admito Andretti É apenas o mais franco dos candidatos e há mais quatro ou cinco inscrições para entrar.

GP dos EUA 2021 – Circuito das Américas – Kuta

CEO da F1Adaptando-se ao pensamento de muitas equipes lideradas por toto lobo, Ele não está convencido de que a série, neste momento histórico, precise de outros atores que desequilibrem os equilíbrios que têm sido tão difíceis de encontrar nos últimos anos. lá Fórmula 1 Com 10 equipas é muito habitual segundo o treinador italiano. Há competição no ringue, então o show é garantido. Nós sabemos o quanto ianque Interessado nesta área que tem implicações comerciais muito fortes.

Além disso, haverá complexidades a serem consideradas à medida que mais equipes forem adicionadas. A referência é Carta Concorde Foi assinado há um ano, após um longo e árduo processo que resultou em um acordo muitas vezes questionado. Atualmente, apesar do interesse do mundo americano, pela primeira vez Andretti Parece muito difícil. lá F1 Pretende crescer através de outros canais.

que deve ser entendido como Novos mercados para explorar. eles não são os únicos Estados Para mostrar interesse na mais alta classe de automobilismo. EU ‘ÁfricaAfastada do circuito internacional desde 1993, em breve poderá voltar a ser campeã e escolhida kyalamiquem falou sobre Lewis hamiltonPode ser alcançado em poucos anos.

Stefano Domenicali, presidente e CEO do Grupo Fórmula 1

lá F1 Vários anos atrás, mudou seu centro de gravidade para o Oriente e o Oriente Médio. Esta tendência pode ser promovida à medida que empresas como China Eles estão pressionando muito. É também por isso que, dada a necessidade das nações produtoras de petróleo contribuírem com dólares para manter a classe, a ideia de chegar a trinta corridas ao longo do tempo não está muito distante. A meta de curto prazo é chegar a 24 datas, mas encontrando o equilíbrio certo pode ultrapassar esse número e satisfazer as nações que pressionam as portas da circo.

Confirmar que outros fatos estão prontos para espiar também pode ser um passo comunicativo Liberty Media Para pressionar os organizadores do Grande Prêmio que veem seus contratos expirarem. mesmo por causa A ideia de fazer 30 corridas em uma época de restrições orçamentárias apertadas não impulsiona os estábulos na pista. Será necessária uma revisão financeira e organizacional muito cuidadosa.

Em última análise, será necessário violar aqueles princípios que F1 Coloque-o no topo da agenda dele. O cenário é muito flexível porque, devido à falta de acordo sobre questões econômicas vitais, as oito provas de qualificação esperadas 2022. Imagine se as equipes, com um contexto financeiro e orçamento muito apertado, aceitassem um aumento de 30% nos eventos anuais. Como sempre, é uma questão de dinheiro.

Autor F1: Diego Catalano – Senhor salve ela

Foto: F1, Kota, Mercedes AMG F1