Homens e mulheres, Maria de Felipe inflexível: exceto Carola Carpanelli?

Recentemente, a redação do programa masculino e feminino revelou os requisitos para participação nos castings.

Nos últimos dias, os ex-pretendentes eram homens e mulheres Carola Carbonelli anunciou nas redes sociais que está passando por um período difícil e decisivo com o namoradoEx-tronista Federico Nicotera.

Muitos, ao ler este anúncio, imediatamente pensaram assim Os dois haviam entrado em crise ou até já haviam saído. Além disso, nas últimas horas, As histórias que o rapaz compartilhou certamente não confortaram e tranquilizaram os fãs do casal:”Não é pecado acreditar nela. Eu nunca me escondi. Sempre eu mesmo com os pontos fortes e fracos que vi! É isso…! Frederico“.

No entanto, suas palavras sugeriram que sua intenção era tornar público A história já chegou ao fim. Como se não houvesse mais nada a fazer e os dois não conseguissem resolver seus problemas e mal-entendidos.

Homens e mulheres, Carola Carpanelli em setembro?

Muitos aqui especularam tanto Carola Carpanelli pode ser chamada em setembro Para a nova versão do show de namoro no papel de tronista. Por outro lado, a ex-pretendente conquista o público do Canale Cinque com seu temperamento e sempre se mostrando, em todas as ocasiões, nunca traindo seus valores e ideias.

O que Maria de Felipe decidirá fazer? Ele vai pensar sobre isso? Recentemente, os editores do programa revelaram Todos os requisitos necessários Para poder participar da seleção de homens e mulheres. Aqui está o que lemos na revista Dating Show: “Na fase de fundição existem alguns requisitos básicos que devem ser respeitados. Homens e Mulheres é um programa onde as pessoas vêm em busca de amor. Portanto, é essencial que os participantes sejam completamente celibatários. Livres de laços afetivos e que queiram tanto se apaixonar quanto ganhar experiência para si. Como não se trata de um teste em que se julgam habilidades ou talentos objetivos, é importante que durante a entrevista a pessoa consiga articular sua motivação para participar da forma mais espontânea possível.“.

ainda:"É justamente a forma como as pessoas contam suas histórias que pode despertar interesse e curiosidade no ouvinte. Resumindo, o importante é a pessoa te deixar com algo que vá além da aparência física ou de um jeito sutil de falar. Em particular, para as pessoas mais velhas, o que muitas vezes chama a atenção é a forte necessidade de redescobrir sentimentos vividos no passado e que parecem impossíveis de reviver. Fundamental, tanto para os jovens como para os idosos, é o desejo de participar e o desejo de conhecer as próprias forças e fraquezas".

