Yendry, a artista ítalo-dominicana que abrirá o show de Rosalía

Quem é Yendry, quem vai abrir a festa de Rosalia.

Criada em Turim, a italiana dominicana participou do X Factor em 2012 (com Mahmoud, de quem era amiga) para buscar sua identidade musical fora das fronteiras italianas, primeiro em Londres e depois em Los Angeles. Hoje Yendry é uma artista em ascensão no cenário internacional: ela ainda não lançou seu primeiro álbum de verdade, mas Pitchfork, The New York Times e Barack Obama já estão falando dela, que em 2021 “Ya” incluiu ela em sua lista de Peças do Ano. Nós a conhecemos alguns dias depois de sua primeira aparição no palco do I-Days Coca-Cola, onde (junto com Tinashe e Clara) ela abrirá o show de Rosalía.

Estamos no Zoom, ele me recebe com um sorriso envolvente e vontade de contar sua história. É em Ibiza, mas não tem playa ao fundo, é no estúdio de gravação. claramente.

Em 23 de junho, ela subirá ao palco I-Days Coca-Cola para abrir o show de Rosalía em Milão. Como você está se sentindo?

É sempre emocionante estar de volta à Itália como cantor Yendry. Acompanho Rosalía desde seu início, desde seu primeiro álbum “Los Ángeles”, respeito sua liberdade de experimentar e arriscar. É algo que todos os meus artistas favoritos têm em comum, como Bjork, Kendrick Lamar, Burial e Frank Ocean, e é algo que também aspiro. Rosalía também tem o grande mérito de lançar muita luz sobre nós, artistas bilíngues.

Também deu um impulso a artistas como Nathy Peluso, Kali Uchis e Anitta. Também na Itália seus colegas Gaia e Joan Thiele coaxam textos que dançam entre italiano, espanhol e português. Talvez tenhamos percebido que há vida por trás da música de associação de língua espanhola = hit de verão?

Eu amo todos esses artistas e a beleza de todos eles é que eles não têm limites. Eles vão do pop à salsa, do flamenco ao R&B ao electro. Eu canto espanhol porque é minha primeira língua, porque minha voz tem um som completamente diferente que me dá arrepios, mas eu quero poder cantar em italiano e inglês também.

Não gosta de ser chamado de artista pop latino? Como você descreveria seu tipo?

Quando alguém me pergunta Mas que música você faz? Eu respondo com uma mistura de ritmos latinos e europeus. Cresci em Turim, que sempre foi uma cidade industrial, mesmo em seus sons. Meu primeiro projeto foi no estilo trip hop, então por volta dos 20 anos decidi parar de lutar contra minhas raízes e parti sozinho para Santo Domingo para despertar uma parte da minha identidade que eu não conhecia. Unir essas duas almas é a única forma que conheço de construir uma carreira sólida que me leve aos palcos mesmo depois de 30 anos.

Ela colaborou com Damian Marley e J Balvin, e com Louis e a Yakuza. Como aconteceu essa colaboração?

Tenho muita sorte, são todas colaborações geradas espontaneamente. Eu gostaria de colaborar com mais mulheres e acho que é essencial na música que apoiemos umas às outras, para abrir espaço para artistas, músicos e produtores.

Com quais italianos você gostaria de colaborar?

Gostaria de fazer algo com a Gaia, ainda não nasceu nada mas posso anunciar que ela estará no palco do I Days Coca Cola comigo, convidei ela para cantarmos uma peça juntas e ela aceitou!

Você também é amigo de Mahmoud.

para ter certeza! Nos conhecemos no The X Factor em 2012, agora nos encontramos em Paris ou Nova York, conhecemos as mães umas das outras… mas ainda não chegou a hora de nos encaixarmos.

Singles como “Nena”, “Herrera” e “Barrio” foram todos muito elogiados.Quando sai seu primeiro álbum?

Está quase pronto, e estamos trabalhando para lançá-lo em novembro para que possamos embarcar em uma turnê européia. Lá dentro tem artistas do mundo todo, é cheio de gêneros e influências diferentes, a cola é a minha voz.

Até mesmo seu estilo pessoal é uma mistura de gêneros e influências.

Como na música, também na moda não tenho regras. Cresci vasculhando antiquários ou roubando cofres de família. Sempre gostei de customizar e recriar vestidos. Hoje tenho a chance de usar e curtir marcas incríveis, mas quando estou me apresentando em uma nova cidade, sempre procuro usar as criações de estilistas locais.

Balmain, Off White, Acne… Você participa de muitos desfiles de moda, suas melhores lembranças?

Lembro-me da emoção de assistir ao primeiro desfile de alta-costura em Paris do meu amigo designer KidSuper, um

Um show com comediantes de todo o mundo que combina moda com entretenimento.

De Torino me mudei para Londres, Miami, Los Angeles, onde você se sente em casa?

Em cada cidade que visito tento construir a vida que posso ter em Turim, tento fazer de cada lugar a minha casa. Mesmo em Los Angeles, onde moro atualmente, tenho meu próprio restaurante italiano onde vou comer troféu com pesto de verdade.

Pergunta final: Do cabelo crespo ao crespo, como foi sobreviver aos anos 2000?

Foi difícil porque não havia produtos para cachear o cabelo! Eu sobrevivi com um grande pote de erva-cidreira. Eu odiava meu cabelo crespo, hoje é minha marca registrada e muitas meninas, principalmente dominicanas e latinas, me escrevem Que maravilha você é cacheada!

