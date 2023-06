Eric na cama com Donna!

Vamos descobrir juntos as prévias semanais de El Jameel, uma série de TV transmitida de segunda a domingo no Canale 5: aqui estão os resumos dos episódios a serem transmitidos de 26 de junho a 2 de julho de 2023.

Eles estão de volta lindas prévias semanais, A série de TV que faz companhia ao público canal 5 na hora do almoço. nos episódios a serem transmitidos 26 de junho a 2 de julho de 2023 Haverá flutuações significativas: Steffy receberá alta e buscará a proximidade de Liam, o que desencadeia a angústia de Hope e a ira de Brooke. Enquanto isso, Eric trai Quinn com Donna… Mas vamos ver o que acontece nos episódios que vão ao ar semana que vem como sempre no período da tarde canal 5!

Belas prévias semanais de 26 de junho a 2 de julho de 2023

Resumo do episódio, segunda-feira, 26 de junho

Sheila quando você entra em pânico fatura Ele afirma que logo lutou finlandês e atacante Steve Eles serão colocados atrás das grades. diácono Tente confortá-la carter Sem saber a verdadeira causa de sua dor. o cara Forrester A família comemora: Thomas, Taylor, Ridge, Kelly & Hayes Estou feliz por ela estar de volta em casa.

Belo resumo do episódio, terça-feira, 27 de junho

Kelly Quem ama espada Para que ele também esteja presente em uma festa Steve eis que spencer Ele não precisa repeti-lo duas vezes. EsperançasNo entanto, ela se sente mal com as ações do marido, pois ele passa todo o tempo com ela. Forrester. Brooke e Thomas nutrir angústia logan.

Resumo do episódio quarta-feira, 28 de junho

Steve pleitear espada Para passar a noite e não deixá-la sozinha. enquanto, carter solicitações de Quinn Como estão as coisas com EricAma (Japão): O advogado parece ter problemas. lá CompletoNo entanto, ela não sabe que seu marido a traiu. mulher.

Resumo do belo episódio, quinta-feira, 29 de junho

espada Eu concordei em ficar e dormir Steve Para ficar perto de sua ex-mulher e filha Kellymas Esperanças Fiquei arrasado com a situação e Thomas Apenas adiciona combustível ao fogo.

Resumo do episódio sexta-feira, 30 de junho

Esperanças Tente de todas as maneiras se dar bem com espadamas Ribeiro Não da mesma opinião. Também traz a situação perigosa em que se encontram Taylor e Ridge Aproximando.

Bela recapitulação do episódio de sábado, 1º de julho

Ribeiro Ele não sabe nada sobre convergência Taylor e Ridge. Quinn revela a carter que há problemas com Ericque está todo no clube e no seu trabalho.

Resumo do episódio domingo, 2 de julho

amantetevola histórica e amada novela americana, exibida diariamente no 13h40 sobre canal 5.